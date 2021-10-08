Сід із "Льодовикового періоду" важив би тонну та ласував м'ясом, — учені

Учені припустили, що стародавній гігантський лінивець харчувався тільки рослинами, але нові докази свідчать про зворотне.

Гігантський наземний лінивець, який жив під час останнього льодовикового періоду, не був в основному вегетаріанцем, як його сучасні родичі. Він любив також м'ясо, йдеться в новому дослідженні, повідомляє Sciencealert.

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Стародавній лінивець Mylodon darwinii вимер від 10 000 до 12 000 років тому разом із більшістю інших представників мегафауни, і вчені припустили, що він харчувався тільки рослинами. Але порівняння хімічних сигнатур у шерсті M. darwinii з їжею інших вимерлих і живих видів лінивців і мурахоїдів тепер свідчить про зворотне.

Величезний лінивець

Як і всі представники мегафауни, Mylodon darwinii був величезним. Довжина його тіла становила до 3 метрів, а важив він від 1 до 2 тонн. Ці тварини жили в прибережних регіонах, мали світле хутро, а їхня шкіра була вкрита кістковими відкладеннями, які називаються остеодерми, і саме ці типи тканин зберігають хімічні маркери, доступні сьогодні для аналізу.

"Це перший прямий доказ всеїдності стародавніх видів лінивців", — говорить палеонтологиня Джулія Техада з Університету Монпельє у Франції. Поряд із іншими ксенартрами, такими як мурахоїди та броненосці, ці лінивці становили основу південноамериканських екосистем протягом останніх 34 мільйонів років.

Ксенартри

Ксенартри, або Неповнозубі — надряд ссавців, що мешкає в Південній, Північній і Центральній Америці. Найбільшим сучасним представником неповнозубих є гігантський мурахоїд. У неповнозубих або зовсім немає зубів, як у мурахоїдів, або їх будова спрощена.

З огляду на те, що всі шість видів живих лінивців харчуються рослинами, довгий час вважалося, що M. darwinii, названий на честь Чарльза Дарвіна, який знайшов його рештки в Аргентині в 1832 році, також любив рослини. Його зуби, щелепа, велика передня кишка й екскременти дозволяють припустити, що M. darwinii не був активним хижаком.

[ + – ] гігантський мурахоїд Фото: wikipedia

Любив і м'ясо, і рослини

Але нове дослідження припускає, що M. darwinii міг бути всеїдною твариною, яка поїдає м'ясо.

"Тепер у нас є вагомі докази, що суперечать давньому припущенню, що всі лінивці були тільки травоїдними тваринами", — говорить Техада.

У своєму дослідженні Техада та її колеги проаналізували пасма вовни з двох скам'янілостей лінивців, п'яти сучасних ксенартрів із зоопарків, і восьми видів диких всеїдних тварин, включаючи довговолосого броненосця та болівійського саймірі, примата, який мешкає в Південній Америці.

[ + – ] Довговолосий броненосець. Фото: wikipedia

Ізотопи азоту

Стабільні ізотопи азоту в шерсті лінивців були метою Техадо та її колег, оскільки їх можна виявити в рослинній і білковій їжі. У міру того, як тварини їдять цю їжу, ізотопи азоту повільно включаються в будівельні блоки білків (також відомі як амінокислоти) і зберігаються в тканинах тіла тварини, включаючи шерсть.

Техада та її колеги проаналізували рівні амінокислотного азоту в зразках сучасних травоїдних і всеїдних тварин, щоб знайти чіткий сигнал про те, що вони вживають у їжу суміш рослин і тваринного білка, а потім проаналізували дві скам'янілості лінивця. І знайшли прямі докази того, що стародавня тварина вживала в їжу в тому числі й м'ясо.

Учені припускають, що гігантський лінивець доповнював свій раціон багатим калоріями м'ясом, щоб задовольнити свої високі потреби в енергії та для підтримки постійної температури тіла в холодних умовах.

Також учені створили 3D-модель найпершого екземпляра M. darwinii, знайденого Чарльзом Дарвіном.