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Сід із "Льодовикового періоду" важив би тонну та ласував м'ясом, — учені

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Стародавній лінивець, Mylodon darwinii, стародавні тварини
Фото: ScienceAlert | Стародавній лінивець Mylodon darwinii. Художня ілюстрація.

Учені припустили, що стародавній гігантський лінивець харчувався тільки рослинами, але нові докази свідчать про зворотне.

Гігантський наземний лінивець, який жив під час останнього льодовикового періоду, не був в основному вегетаріанцем, як його сучасні родичі. Він любив також м'ясо, йдеться в новому дослідженні, повідомляє Sciencealert.

Стародавній лінивець Mylodon darwinii вимер від 10 000 до 12 000 років тому разом із більшістю інших представників мегафауни, і вчені припустили, що він харчувався тільки рослинами. Але порівняння хімічних сигнатур у шерсті M. darwinii з їжею інших вимерлих і живих видів лінивців і мурахоїдів тепер свідчить про зворотне.

Величезний лінивець

Як і всі представники мегафауни, Mylodon darwinii був величезним. Довжина його тіла становила до 3 метрів, а важив він від 1 до 2 тонн. Ці тварини жили в прибережних регіонах, мали світле хутро, а їхня шкіра була вкрита кістковими відкладеннями, які називаються остеодерми, і саме ці типи тканин зберігають хімічні маркери, доступні сьогодні для аналізу.

"Це перший прямий доказ всеїдності стародавніх видів лінивців", — говорить палеонтологиня Джулія Техада з Університету Монпельє у Франції. Поряд із іншими ксенартрами, такими як мурахоїди та броненосці, ці лінивці становили основу південноамериканських екосистем протягом останніх 34 мільйонів років.

Ксенартри

Ксенартри, або Неповнозубі — надряд ссавців, що мешкає в Південній, Північній і Центральній Америці. Найбільшим сучасним представником неповнозубих є гігантський мурахоїд. У неповнозубих або зовсім немає зубів, як у мурахоїдів, або їх будова спрощена.

З огляду на те, що всі шість видів живих лінивців харчуються рослинами, довгий час вважалося, що M. darwinii, названий на честь Чарльза Дарвіна, який знайшов його рештки в Аргентині в 1832 році, також любив рослини. Його зуби, щелепа, велика передня кишка й екскременти дозволяють припустити, що M. darwinii не був активним хижаком.

Гігантський мурахоїд, мурахоїд, тварини Південна Америка
гігантський мурахоїд
Фото: wikipedia

Любив і м'ясо, і рослини

Але нове дослідження припускає, що M. darwinii міг бути всеїдною твариною, яка поїдає м'ясо.

"Тепер у нас є вагомі докази, що суперечать давньому припущенню, що всі лінивці були тільки травоїдними тваринами", — говорить Техада.

У своєму дослідженні Техада та її колеги проаналізували пасма вовни з двох скам'янілостей лінивців, п'яти сучасних ксенартрів із зоопарків, і восьми видів диких всеїдних тварин, включаючи довговолосого броненосця та болівійського саймірі, примата, який мешкає в Південній Америці.

Довговолосий броненосець, броненосець, тварини Південна Америка
Довговолосий броненосець.
Фото: wikipedia

Ізотопи азоту

Стабільні ізотопи азоту в шерсті лінивців були метою Техадо та її колег, оскільки їх можна виявити в рослинній і білковій їжі. У міру того, як тварини їдять цю їжу, ізотопи азоту повільно включаються в будівельні блоки білків (також відомі як амінокислоти) і зберігаються в тканинах тіла тварини, включаючи шерсть.

Техада та її колеги проаналізували рівні амінокислотного азоту в зразках сучасних травоїдних і всеїдних тварин, щоб знайти чіткий сигнал про те, що вони вживають у їжу суміш рослин і тваринного білка, а потім проаналізували дві скам'янілості лінивця. І знайшли прямі докази того, що стародавня тварина вживала в їжу в тому числі й м'ясо.

Учені припускають, що гігантський лінивець доповнював свій раціон багатим калоріями м'ясом, щоб задовольнити свої високі потреби в енергії та для підтримки постійної температури тіла в холодних умовах.

Також учені створили 3D-модель найпершого екземпляра M. darwinii, знайденого Чарльзом Дарвіном.