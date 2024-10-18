Пенсионер высадил 40 000 деревьев на заброшенной земле в городе, превратив ее в джунгли (фото)

Элио да Силва намерен закончить с парком, в общей сложности высадив 50 тысяч деревьев. Ежегодно на свое хобби он тратит 7 тысяч долларов.

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Бразильский бизнесмен на пенсии Элио да Силва за 20 лет высадил 40 000 деревьев на заброшенном участке земли в Сан-Паулу, превратив его в зеленый парк. Об этом пишет Daily Mail.

Участок земли длиной 3,2 км и шириной 100 м теперь представляет собой настоящие джунгли, известные как линейный парк Тикуатира. Когда-то заброшенное место было излюбленным местом для наркозависимых, но теперь они окружены тысячами цветущих деревьев 160 видов.

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Элио начал преобразовывать землю в 2003 году после того, как вместе со своей женой Ледой прошел по "заброшенной, деградировавшей, грязной местности" и решил, что перемены необходимы. Он начал сажать деревья без разрешения властей и на собственные деньги, покупая черенки растений, из которых затем выращивал высокие деревья.

Он подсчитал, что тратит на парк около 7000 долларов в год.

Элио утверждает, что его называли "сумасшедшим", когда он начал сажать деревья, но через 5 лет власти Сан-Паулу, самого густонаселенного города Бразилии, признали его работу, и в 2008 году объявили эту территорию первым официальным линейным парком в городе.

Парк помогает предотвратить эрозию берегов окрестной реки, снижает температуру бетонного центра города Сан-Паулу и улучшает качество воздуха. Муниципалитет уже установил там игровую площадку, футбольное поле, скамейки, амфитеатр, велосипедные дорожки, туалеты и спортивные снаряды.

Пенсионер теперь проводит там свои дни, проверяя деревья — обрезая, компостируя и даже разговаривая с ними. Неудивительно, что фамилия увлеченного натуралиста — "da Silva" — означает "лесной" на португальском языке.

Неофициальный смотритель парка намерен посадить 50 000 деревьев к тому времени, когда он закончит свой оазис в центре города.

Фокус писал, что бразильские супруги Себастиао и Лелия Сальгадо за 20 лет посадили более двух миллионов деревьев. Семейная пара хотела восстановить лес в Амазонии, который был уничтожен при очистке участка под застройку.

Напомним, в Австралии владельцы домов на побережье вырубали 290 деревьев ради красивого вида на гавань.