Пенсіонер висадив 40 000 дерев на покинутій землі в місті, перетворивши її на джунглі (фото)
Еліо да Сілва має намір закінчити з парком, загалом висадивши 50 тисяч дерев. Щорічно на своє хобі він витрачає 7 тисяч доларів.
Бразильський бізнесмен на пенсії Еліо да Сілва за 20 років висадив 40 000 дерев на покинутій ділянці землі в Сан-Паулу, перетворивши її на зелений парк. Про це пише Daily Mail.
Ділянка землі завдовжки 3,2 км і завширшки 100 м тепер являє собою справжні джунглі, відомі як лінійний парк Тікуатіра. Колись занедбане місце було улюбленим місцем для наркозалежних, але тепер вони оточені тисячами квітучих дерев 160 видів.Важливо
Еліо почав перетворювати землю 2003 року після того, як разом зі своєю дружиною Ледою пройшов "покинутою, деградованою, брудною місцевістю" і вирішив, що зміни необхідні. Він почав садити дерева без дозволу влади і на власні гроші, купуючи живці рослин, з яких потім вирощував високі дерева.
Він підрахував, що витрачає на парк близько 7000 доларів на рік.
Еліо стверджує, що його називали "божевільним", коли він почав садити дерева, але за 5 років влада Сан-Паулу, найгустонаселенішого міста Бразилії, визнала його роботу, і 2008 року оголосила цю територію першим офіційним лінійним парком у місті.
Парк допомагає запобігти ерозії берегів навколишньої річки, знижує температуру бетонного центру міста Сан-Паулу і покращує якість повітря. Муніципалітет уже встановив там ігровий майданчик, футбольне поле, лавки, амфітеатр, велосипедні доріжки, туалети та спортивні снаряди.
Пенсіонер тепер проводить там свої дні, перевіряючи дерева — обрізаючи, компостуючи і навіть розмовляючи з ними. Не дивно, що прізвище захопленого натураліста — "da Silva" — означає "лісовий" португальською мовою.
Неофіційний доглядач парку має намір посадити 50 000 дерев на той час, коли він закінчить свою оазу в центрі міста.
Фокус писав, що бразильське подружжя Себастіао і Лелія Сальгадо за 20 років посадили понад два мільйони дерев. Сімейна пара хотіла відновити ліс в Амазонії, який був знищений під час очищення ділянки під забудову.
Нагадаємо, в Австралії власники будинків на узбережжі вирубували 290 дерев заради красивого виду на гавань.