Пенсіонер висадив 40 000 дерев на покинутій землі в місті, перетворивши її на джунглі (фото)

Еліо да Сілва має намір закінчити з парком, загалом висадивши 50 тисяч дерев. Щорічно на своє хобі він витрачає 7 тисяч доларів.

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Бразильський бізнесмен на пенсії Еліо да Сілва за 20 років висадив 40 000 дерев на покинутій ділянці землі в Сан-Паулу, перетворивши її на зелений парк. Про це пише Daily Mail.

Ділянка землі завдовжки 3,2 км і завширшки 100 м тепер являє собою справжні джунглі, відомі як лінійний парк Тікуатіра. Колись занедбане місце було улюбленим місцем для наркозалежних, але тепер вони оточені тисячами квітучих дерев 160 видів.

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Еліо почав перетворювати землю 2003 року після того, як разом зі своєю дружиною Ледою пройшов "покинутою, деградованою, брудною місцевістю" і вирішив, що зміни необхідні. Він почав садити дерева без дозволу влади і на власні гроші, купуючи живці рослин, з яких потім вирощував високі дерева.

Він підрахував, що витрачає на парк близько 7000 доларів на рік.

Еліо стверджує, що його називали "божевільним", коли він почав садити дерева, але за 5 років влада Сан-Паулу, найгустонаселенішого міста Бразилії, визнала його роботу, і 2008 року оголосила цю територію першим офіційним лінійним парком у місті.

Парк допомагає запобігти ерозії берегів навколишньої річки, знижує температуру бетонного центру міста Сан-Паулу і покращує якість повітря. Муніципалітет уже встановив там ігровий майданчик, футбольне поле, лавки, амфітеатр, велосипедні доріжки, туалети та спортивні снаряди.

Пенсіонер тепер проводить там свої дні, перевіряючи дерева — обрізаючи, компостуючи і навіть розмовляючи з ними. Не дивно, що прізвище захопленого натураліста — "da Silva" — означає "лісовий" португальською мовою.

Неофіційний доглядач парку має намір посадити 50 000 дерев на той час, коли він закінчить свою оазу в центрі міста.

Фокус писав, що бразильське подружжя Себастіао і Лелія Сальгадо за 20 років посадили понад два мільйони дерев. Сімейна пара хотіла відновити ліс в Амазонії, який був знищений під час очищення ділянки під забудову.

Нагадаємо, в Австралії власники будинків на узбережжі вирубували 290 дерев заради красивого виду на гавань.