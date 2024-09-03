Власники будинків на узбережжі вирубували 290 дерев заради красивого виду на гавань (фото)

Рада директорів заповідника, який постраждав від незаконних дій людей, планує помститися їм. Окрім кримінальної справи, планується звести масивний банер, який загороджуватиме вид на пляж.

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Рада директорів національного парку Лейн-Коув в Австралії помстилася за те, що мешканці заможного району, які мають право на володіння нерухомістю, знищили сотні дерев, щоб отримати кращий вид на берег гавані. Про це пише Daily Mail.

Понад 290 дерев, що оточували будинки в заповіднику Вудфорд-Бей, у нижній частині північного узбережжя Сіднея, були незаконно вирубані в листопаді 2023 року. Рада Лейн-Коув була змушена усувати наслідки й назвала таку поведінку найгіршим актом екологічного вандалізму в історії.

Відтоді мешканці прибережних будинків насолоджуються безперешкодним краєвидом на гавань, але незабаром ситуація може змінитися, адже рада планує звести масивний банер, що загороджуватиме краєвид. Бар'єр завдовжки сім метрів і заввишки два метри міститиме напис "Дерева не повинні вмирати заради виду".

Будівництво почалося цього тижня, коли на ділянку доставили мішки з цементом. Очікується, що банер буде встановлено протягом найближчих двох тижнів.

Художній ескіз банера викликав підтримку громадськості, коли ним поділилися в соцмережах, де деякі жителі висловили думку, що це набагато краще покарання, ніж штраф.

Рада директорів планує звести величезний банер Фото: Nine

Рада готує також кримінальну справу проти винних.

"На той час співробітники заповідника вирішили не виписувати одразу повідомлення про порушення, визнавши, що масштаб і серйозність правопорушення вимагали порушення кримінальної справи. Після юридичної консультації рада почала процес пошуку найсуворішого можливого покарання, і відтоді було ретельно зібрано необхідні докази та інформацію", — заявив представник нацпарку.

Рада отримала дозвіл на будівництво банера в районі, де середня ціна будинку становить понад 3 мільйони доларів.

"Судовий розгляд і встановлення банера — важливі кроки в нашому прагненні домогтися якомога рішучіших заходів у відповідь, щоб дати зрозуміти, що ми рішуче виступаємо проти вандалізму щодо дерев у Лейн-Коув", — заявили в раді.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що звичайний на вигляд будинок викликає у людей занепокоєння через скляну ванну кімнату. Агенти з нерухомості описали "скляний санвузол" як один із ключових атрибутів житла, який було перероблено відповідно до високих технічних характеристик і оздоблення, щоб зробити його більш особливим.