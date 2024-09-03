Владельцы домов на побережье вырубали 290 деревьев ради красивого вида на гавань (фото)

Совет директоров заповедника, который пострадал от незаконных действий людей, планирует отомстить им. Кроме уголовного дела, планируется возвести массивный баннер, который будет загораживать вид на пляж.

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Совет директоров национального парка Лейн-Коув в Австралии отомстил за то, что жители богатого района, имеющие право на владение недвижимостью, уничтожили сотни деревьев, чтобы получить лучший вид на берег гавани. Об этом пишет Daily Mail.

Более 290 деревьев, окружавших дома в заповеднике Вудфорд-Бей, в нижней части северного побережья Сиднея, были незаконно вырублены в ноябре 2023 года. Совет Лейн-Коув был вынужден устранять последствия и назвал такое поведение худшим актом экологического вандализма в истории.

С тех пор жители прибрежных домов наслаждаются беспрепятственным видом на гавань, но вскоре ситуации может измениться, ведь совет планирует возвести массивный баннер, который будет загораживать вид. Барьер длиной семь метров и высотой два метра будет включать в себя надпись "Деревья не должны умирать ради вида".

Строительство началось на этой неделе, когда на участок были доставлены мешки с цементом. Ожидается, что баннер будет установлен в течение ближайших двух недель.

Художественный эскиз баннера вызвал поддержку общественности, когда им поделились в соцсетях, где некоторые жители высказали мнение, что это гораздо лучшее наказание, чем штраф.

Совет директоров планиурет возвести огромный баннер Фото: Nine

Совет готовит также уголовное дело против виновных.

"В то время сотрудники заповедника решил не выписывать сразу уведомление о нарушении, признав, что масштаб и серьезность правонарушения требовали возбуждения уголовного дела. После юридической консультации совет начал процесс поиска наиболее строгого возможного наказания, и с тех пор были тщательно собраны необходимые доказательства и информация", — заявил представитель нацпарка.

Совет получил разрешение на строительство баннера в районе, где средняя цена дома составляет более 3 миллионов долларов.

"Судебное разбирательство и установка баннера — важные шаги в нашем стремлении добиться как можно более решительных ответных мер, чтобы дать понять, что мы решительно выступаем против вандализма в отношении деревьев в Лейн-Коув", — заявили в совете.

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