Самая неуловимая птица Южной Америки: ученые годами охотятся за призраком Великого Поту (фото)

В Бразилии и Парагвае этих птиц-призраков называют "урутау", что в переводе с языка гуарани означает "птица-призрак".

Наша планета является домом для огромного количества видов, некоторые из них, вероятно, все еще неизвестны науке, другие — хорошо изучены, а за третьими ученые гоняются десятилетиями, чтобы сделать фото и узнать об их жизни больше. Одним из таких видов является неуловимая птица-призрак Великий Поту, пишет IFLScience.

Представители этого вида отличаются большими темными глазами, высоким телом, красивыми перьями, похожими на ветку дерева, огромным ртом и устрашающим криком. Однако они также успешно скрываются от ученых и человеческих глаз в целом, за что их прозвали птицами-призраками Южной Америки.

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Птицы-призраки также известны как Великий Поту (Nyctibius grandis) или "урутау", на языке местных. Исследователи отмечают, что представители этого вида выглядят довольно странно: в высоту они достигают от 4 до 60 сантиметров, а их размах крыльев может достигать от 70 до 80 сантиметров. Отличительными чертами также являются огромные рот и глаза. Любопытно, что у них также нет полового диморфизма — простыми словами, самцы и самки выглядят очень похоже.

Этот вид часто принимают за сов, так как они ведут ночной образ жизни и обладают прекрасным ночным зрением — в этом им помогают большие глаза. Однако ученые отмечают, что вид не относится к группе сов. Известно, что поту относится к таксономическому отряду Nyctibiiformes, хотя до 2021 года они принадлежали к Caprimulgiformes, отряду, который теперь включает только козодоев. В этом отряде есть семейство Nyctibiidae, которое насчитывает семь видов в двух родах, при этом большой поту относится к Nyctibius.

Поту — опытные ловцы насекомых, у них есть щели в веках, которые позволяют им чувствовать движение даже во сне Фото: Shutterstock

У представителей этого вида большой ареал обитания: они встречаются по всей Южной Америке, в том числе Бразилии, Колумбии, Венесуэле, а также Коста-Рике, Никарагуа, Гондурасе и в Мексике. Исследователи отмечают, что этот вид внесен в Красную книгу, однако как вид, который вызывает наименьшие опасения — впрочем, небольшое сокращение популяции все же наблюдается.

Известно, что большие поту охотятся на рассвете, в сумерках или ночью, при этом днем они способны сидеть неподвижно в течение невероятно длительного периода. Как правило, поту садятся на высоких пнях деревьев, с которыми сливаются благодаря окрасу своих перьев. У птиц даже есть поза "замирания" с вытянутой шеей, что помогает им еще больше сливаться с деревьями.

Любопытно, что большие поту не строят гнезд, вместо этого они откладывают одно яйцо в глубокую щель или углубление в ветке для ночевок. Птенцы проводят около полутора месяцев под присмотром своих родителей — которые являются моногамными размножителями — но обычно становятся полностью независимыми к двум месяцам.

Не менее любопытными являются вокализации поту. Исследователи описывают эти звуки как "стонущее рычание, похожее на разъяренную лису". Впрочем, некоторые считают, что вокализации поту похожи на "вой волков".

Ранее Фокус писал о том, что в Бразилии сфотографировали самую редкую в мире птицу.