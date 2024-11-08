Найневловиміший птах Південної Америки: вчені роками полюють за привидом Великого Поту (фото)

У Бразилії та Парагваї цих птахів-привидів називають "урутау", що в перекладі з мови гуарані означає "птах-привид".

Наша планета є домівкою для величезної кількості видів, деякі з них, імовірно, все ще невідомі науці, інші — добре вивчені, а за третіми вчені ганяються десятиліттями, щоб зробити фото і дізнатися про їхнє життя більше. Одним із таких видів є невловимий птах-привид Великий Поту, пише IFLScience.

Представники цього виду вирізняються великими темними очима, високим тілом, красивим пір'ям, схожим на гілку дерева, величезним ротом і страхітливим криком. Однак вони також успішно ховаються від учених і людських очей загалом, за що їх прозвали птахами-привидами Південної Америки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Птахи-привиди також відомі як Великий Поту (Nyctibius grandis) або "урутау", мовою місцевих. Дослідники зазначають, що представники цього виду мають доволі дивний вигляд: заввишки вони сягають від 4 до 60 сантиметрів, а їхній розмах крил може сягати від 70 до 80 сантиметрів. Відмінними рисами також є величезні рот і очі. Цікаво, що у них також немає статевого диморфізму — простіше кажучи, самці та самки мають дуже схожий вигляд.

Цей вид часто приймають за сов, оскільки вони ведуть нічний спосіб життя і володіють прекрасним нічним зором — у цьому їм допомагають великі очі. Однак учені зазначають, що вид не належить до групи сов. Відомо, що поту належить до таксономічного загону Nyctibiiformes, хоча до 2021 року вони належали до Caprimulgiformes, загону, до якого тепер входять тільки козодої. У цьому загоні є сімейство Nyctibiidae, яке налічує сім видів у двох родах, при цьому великий поту належить до Nyctibius.

Поту — досвідчені ловці комах, у них є щілини в повіках, які дають їм змогу відчувати рух навіть уві сні Фото: Shutterstock

У представників цього виду великий ареал проживання: вони трапляються по всій Південній Америці, зокрема Бразилії, Колумбії, Венесуелі, а також Коста-Риці, Нікарагуа, Гондурасі та в Мексиці. Дослідники зазначають, що цей вид занесено до Червоної книги, проте як вид, що викликає найменші побоювання — утім, невелике скорочення популяції все ж спостерігається.

Відомо, що великі поту полюють на світанку, в сутінках або вночі, при цьому вдень вони здатні сидіти нерухомо протягом неймовірно тривалого періоду. Як правило, поту сідають на високих пнях дерев, з якими зливаються завдяки забарвленню свого пір'я. У птахів навіть є поза "завмирання" з витягнутою шиєю, що допомагає їм ще більше зливатися з деревами.

Цікаво, що великі поту не будують гнізд, натомість вони відкладають одне яйце в глибоку щілину або заглиблення в гілці для ночівель. Пташенята проводять близько півтора місяця під наглядом своїх батьків — які є моногамними розмножувачами — але зазвичай стають повністю незалежними до двох місяців.

Не менш цікавими є вокалізації поту. Дослідники описують ці звуки як "стогін і гарчання, схоже на розлючену лисицю". Утім, дехто вважає, що вокалізації поту схожі на "виття вовків".

Раніше Фокус писав про те, що в Бразилії сфотографували найрідкіснішого у світі птаха.