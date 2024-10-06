Под водой обнаружили хорошо сохранившиеся останки вымерших обезьян Нового Света (фото)

Окаменелые кости находились в затопленной пещере одного из островов в Карибском море.

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40 лет назад на островах Карибского моря Эспаньола и Ямайка ученые обнаружили всего несколько хорошо сохранившихся останков широконосых объерзан или обезьян Нового Света. Но этого было недостаточно, чтобы пролить свет на эволюционную историю этих приматов. Теперь же ученые обнаружили несколько хорошо сохранившихся окаменелых костей, в том числе и черепа, вида Antillothrix bernensis, в затопленной водой пещере острова Эспаньола. Результаты исследования опубликованы в Journal of Human Evolution, пишет ScienceAlert.

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Среди прошлых находок ученых, были окаменелые останки обезьяны Эспаньола (Antillothrix bernensis) и этот вид удалось описать только по кости лодыжки и нескольким фрагментам сломанной челюсти. Считается, что данные приматы полностью вымерли в 16 веке и только в 2011 году был обнаружен первый череп Antillothrix bernensis в одной из затопленных водой пещер острова Эспаньола.

Теперь же ученые обнаружили новые окаменелые останки обезьяны Эспаньола, которые добавляют новые детали к пониманию вымершего вида.

Ученые обнаружили новые окаменелые останки обезьяны Эспаньола, которые добавляют новые детали к пониманию вымершего вида Фото: ScienceAlert

В затопленной пещере ученые обнаружили 4 черепа, а также 3 нижние челюсти карибских обезьян. Теперь у ученых есть уже 7 почти полных черепов, 2 фрагмента верхней челюсти и 5 полных нижних челюстей, а также десятки других костей, не относящихся к черепу.

Хотя останков очень мало, они имеют большое значение для описания размера обезьян, их рациона, половых различий и даже социальной жизни. По словам ученых, новые кости в сочетании с прошлыми находками позволят провести детальное исследование изменчивости на уровне вида.

По словам ученых, новые кости в сочетании с прошлыми находками позволят провести детальное исследование изменчивости на уровне вида Фото: ScienceAlert

Анализ костей обезьян показал, что самцы и самки были примерно одного размера и весили до 3,4 кг. Ученые считают, что обезьяны вида Antillothrix bernensis могли жить небольшими моногамными семейными группами с детенышами.

Изучение зубов показало, что обезьяны питались фруктами и у них, похоже, не было зубов мудрости, что редкость среди приматов.

Изучение зубов показало, что обезьяны питались фруктами и у них, похоже, не было зубов мудрости, что редкость среди приматов Фото: ScienceAlert

Пока что остается загадкой, как эти приматы попали в пещеру, но повреждения костей указывают на то, что их сюда могла занести ныне вымершая сова, которая поймала обезьян.

Пока что ученые точно нет знают, что привело к исчезновению обезьян Эспаньола. Возможно, это было связано с заселением карибских островов европейскими колонизаторами. Возможно, это связано с экологическими факторами.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, носили ли неандертальцы одежду. Чтобы выдержать холодные условия окружающей среды, неандертальцам требовалось крепкое тело и умение добывать огонь. Ученые считают, что все-таки неандертальцы для того, чтобы выжить в холодных условиях, могли носить одежду. Но прямых доказательств этому нет.

Также Фокус писал о том, что возле острова Пасхи найдена скрытая в мантии Земли структура. Ученые обнаружили древнюю плиту океанической коры под юго-восточной частью Тихого океана, которая застряла в среднем слое недр нашей планеты.