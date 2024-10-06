Під водою виявили добре збережені рештки вимерлих мавп Нового Світу (фото)

Скам'янілі кістки знаходилися в затопленій печері одного з островів у Карибському морі.

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40 років тому на островах Карибського моря Еспаньйола і Ямайка вчені виявили лише кілька добре збережених решток широконосих об'єрзан або мавп Нового Світу. Але цього було недостатньо, щоб пролити світло на еволюційну історію цих приматів. Тепер же вчені виявили кілька добре збережених скам'янілих кісток, зокрема й черепа, виду Antillothrix bernensis, у затопленій водою печері острова Еспаньола. Результати дослідження опубліковані в Journal of Human Evolution, пише ScienceAlert.

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Серед минулих знахідок вчених були скам'янілі рештки мавпи Еспаньола (Antillothrix bernensis), і цей вид вдалося описати тільки за кісткою кісточки щиколотки і кількома фрагментами зламаної щелепи. Вважається, що ці примати повністю вимерли в 16 столітті, і тільки 2011 року було виявлено перший череп Antillothrix bernensis в одній із затоплених водою печер острова Еспаньола.

Тепер же вчені виявили нові скам'янілі рештки мавпи Еспаньола, які додають нові деталі до розуміння вимерлого виду.

Учені виявили нові скам'янілі рештки мавпи Еспаньйола, які додають нові деталі до розуміння вимерлого виду Фото: ScienceAlert

У затопленій печері вчені виявили 4 черепи, а також 3 нижні щелепи карибських мавп. Тепер у вчених є вже 7 майже повних черепів, 2 фрагменти верхньої щелепи і 5 повних нижніх щелеп, а також десятки інших кісток, які не належать до черепа.

Хоча останків дуже мало, вони мають велике значення для опису розміру мавп, їхнього раціону, статевих відмінностей і навіть соціального життя. За словами вчених, нові кістки в поєднанні з минулими знахідками дадуть змогу провести детальне дослідження мінливості на рівні виду.

За словами вчених, нові кістки в поєднанні з минулими знахідками дадуть змогу провести детальне дослідження мінливості на рівні виду Фото: ScienceAlert

Аналіз кісток мавп показав, що самці та самки були приблизно одного розміру і важили до 3,4 кг. Вчені вважають, що мавпи виду Antillothrix bernensis могли жити невеликими моногамними сімейними групами з дитинчатами.

Вивчення зубів показало, що мавпи харчувалися фруктами і в них, схоже, не було зубів мудрості, що рідкість серед приматів.

Вивчення зубів показало, що мавпи харчувалися фруктами і у них, схоже, не було зубів мудрості, що рідкість серед приматів Фото: ScienceAlert

Поки що залишається загадкою, як ці примати потрапили до печери, але пошкодження кісток вказують на те, що їх сюди могла занести нині вимерла сова, яка зловила мавп.

Поки що вчені достеменно не знають, що призвело до зникнення мавп Еспаньола. Можливо, це було пов'язано із заселенням карибських островів європейськими колонізаторами. Можливо, це пов'язано з екологічними факторами.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, чи носили неандертальці одяг. Щоб витримати холодні умови довкілля, неандертальцям було потрібне міцне тіло і вміння добувати вогонь. Вчені вважають, що все-таки неандертальці для того, щоб вижити в холодних умовах, могли носити одяг. Але прямих доказів цьому немає.

Також Фокус писав про те, що біля острова Пасхи знайдено приховану в мантії Землі структуру. Вчені виявили давню плиту океанічної кори під південно-східною частиною Тихого океану, яка застрягла в середньому шарі надр нашої планети.