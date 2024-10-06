Загублена частина морського дна: біля острова Пасхи знайдено приховану в мантії Землі структуру

Учені виявили давню плиту океанічної кори під південно-східною частиною Тихого океану, яка застрягла в середньому шарі надр нашої планети.

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Учені створили сейсмічну карту надр Землі і виявили скам'янілий відбиток частини морського дна, який ховався під Тихим океаном у мантії Землі. Ця структура, яка являє собою давню плиту, почала занурюватися в мантію Землі приблизно 250 млн років тому. Ця плита колись була частиною морського дна в південно-східній частині Тихого океану. Вчені вважають, що структура може допомогти пояснити дивний розрив у найнижчих частинах мантії Землі. Дослідження опубліковано в Science Advances, пише Live Science.

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За словами авторів дослідження, виявлена плита зараз розташована між верхнім і нижнім шаром мантії Землі, яка є шаром надр нашої планети, розташованим між корою і ядром. Плита була виявлена в перехідній зоні мантії, яка знаходиться на глибині від 410 до 660 км під поверхнею нашої планети. Ця перехідна зона може розширюватися і стискатися залежно від теплових потоків, які циркулюють у мантії.

Вчені досліджували частину мантії Землі, розташовану під серединно-океанічним хребтом у Тихому океані, який називається Східно-Тихоокеанське підняття. Цей підводний хребет розташований на відстані приблизно 3200 км від Південної Америки. Вчені використовували сейсмічні хвилі для вивчення типів гірських порід під морським дном і створення карти структури земної кори і мантії. У результаті було виявлено раніше невідому плиту.

Учені виявили надзвичайно товсту перехідну зону мантії на відстані приблизно 350 км на схід від острова Пасхи. За словами авторів дослідження, ця ділянка мантії схожа на скам'янілий відбиток стародавньої частини морського дна, яка занурилася в надра Землі.

Субдукція відбувається, коли стикаються дві літосферні плити і одна пірнає під іншу. Породи з плити, що занурюється, зазвичай розпадаються в мантії, де високі температури переробляють гірські породи в магму. Але виявлена плита уникла цієї долі якимось чином.

Дослідження показало, що плита переміщалася через мантію приблизно в 2 рази повільніше, ніж зазвичай вчені очікують при зануренні плити. Таким чином вчені роблять висновок, що перехідна зона мантії може діяти як бар'єр і сповільнювати рух гірських порід, що опускаються.

Автори дослідження вважають, що виявлена плита може допомогти пояснити дивний розрив у ділянці мантії, розташованій прямо під товстою частиною перехідної зони.

Вчені кажуть, що найімовірніше на них чекають нові відкриття в надрах Землі. Вони вважають, що в мантії нашої планети є ще багато невідомих стародавніх структур, які ще належить виявити.

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