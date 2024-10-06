Потерянная часть морского дна: возле острова Пасхи найдена скрытая в мантии Земли структура

Ученые обнаружили древнюю плиту океанической коры под юго-восточной частью Тихого океана, которая застряла в среднем слое недр нашей планеты.

Related video

Ученые создали сейсмическую карту недр Земли и обнаружили окаменевший отпечаток части морского дна, который скрывался под Тихим океаном в мантии Земли. Эта структура, которая представляет собой древнюю плиту, начала погружаться в мантию Земли примерно 250 млн лет назад. Данная плита когда-то была частью морского дна в юго-восточной части Тихого океана. Ученые считают, что структура может помочь объяснить странный разрыв в самых нижних частях мантии Земли. Исследование опубликовано в Science Advances, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам авторов исследования, обнаруженная плита сейчас находится между верхним и нижним слоем мантии Земли, которая является слоем недр нашей планеты, расположенным между корой и ядром. Плита была обнаружена в переходной зоне мантии, которая находится на глубине от 410 до 660 км под поверхностью нашей планеты. Эта переходная зона может расширяться и сжиматься в зависимости от тепловых потоков, которые циркулируют в мантии.

Ученые исследовали часть мантии Земли, расположенной под срединно-океаническим хребтом в Тихом океане, который называется Восточно-Тихоокеанское поднятие. Этот подводный хребет находится на расстоянии примерно 3200 км от Южной Америки. Ученые использовали сейсмические волны для изучения типов горных пород под морским дном и создания карты структуры земной коры и мантии. В результате была обнаружена ранее неизвестная плита.

Ученые обнаружили необычайно толстую переходную зону мантии на расстоянии примерно 350 км к востоку от острова Пасхи. По слова авторов исследования, этот участок мантии похож на окаменевший отпечаток древней части морского дна, которая погрузилась в недра Земли.

Субдукция происходит, когда сталкиваются две литосферные плиты и одна ныряет под другую. Породы из погружающейся плиты обычно распадаются в мантии, где высокие температуры перерабатывают горные породы в магму. Но обнаруженная плита избежала этой участи каким-то образом.

Исследование показало, что плита перемещалась через мантию примерно в 2 раза медленнее, чем обычно ученые ожидают при погружении плиты. Таким образом ученые делают вывод, что переходная зона мантии может действовать как барьер и замедлять движение опускающихся горных пород.

Авторы исследования считают, что обнаруженная плита может помочь объяснить странный разрыв в области мантии, расположенной прямо под толстой частью переходной зоны.

Ученые говорят, что скорее всего их ждут новые открытия в недрах Земли. Они считают, что в мантии нашей планеты находится еще много неизвестных древних структур, которые еще предстоит обнаружить.

Как уже писал Фокус, обнаружено необычное захоронение дочери древнеегипетского правителя. Археологи обнаружили гробницу, которой 4000 лет, где была похоронена дочь правителя одной из самых богатых провинций Древнего Египта того времени.

Также Фокус писал о том, что на дне Арктики спрятаны странные ледяные структуры и что-то оставило их там совсем недавно. Результаты нового исследования обнаружили необычные ледяные образования, расположенные вдоль края моря.