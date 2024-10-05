На дне Арктики спрятаны странные ледяные структуры: что-то оставило их там совсем недавно (фото)

Результаты нового исследования обнаружили необычные ледяные образования, расположенные вдоль края моря.

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Более половины поверхности нашей планеты покрывает океан, он также является одним из самых малоизученных мест на Земле — за все время ученым удалось картировать лишь малую его часть. В новом исследовании международная группа исследователей использовала передовые подводные технологии, что позволило им изучить и зарегистрировать изменения ландшафтов, скрытых под водой, пишет SciTechDaily.

Исследования были сосредоточены на отдаленном регионе Арктики и изучали эффекты таяния вечной мерзлоты и образование нового льда. По словам исследователей из Исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI), они с коллегами обнаружили обширные подводные ледяные образования вдоль края канадского моря Бофорта в отдаленном регионе Арктики.

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Авторы исследования отмечают, что им также удалось раскрыть ранее неизвестный процесс, способствующий непрерывному формированию подводной вечной мерзлоты. Ранее ученые наблюдали огромные кратеры на морском дне в этой области приписываемые таянию древней вечной мерзлоты, находящейся под водой. Команда исследовала склоны этих кратеров, в результате чего им удалось наблюдать открытые слои подводной вечной мерзлоты.

Любопытно, что недавно обнаруженные слои льда не являются тем же самым, что и древняя вечная мерзлота, образовавшаяся во время последнего ледникового периода. Более того, ученые считают, что эти структуры на самом деле были созданы в современных условиях. Данные указывают на то, что лед образуется, когда более глубокие слои древней подводной вечной мерзлоты тают, создавая солоноватые грунтовые воды, которые поднимаются и снова замерзают по мере приближения к морскому дну, где температура составляет около -1,4 градуса по Цельсию.

Исследователи считают, что сложная морфология морского дна в этом регионе Арктике не только рассказывает историю, включающую таяние древней вечной мерзлоты, которая годами была погружена под воду, но также описывает и деформацию современного морского дна. Это происходит, когда высвободившаяся вода снова замерзает.

Повторные исследования с использованием автономных подводных аппаратов MBARI, картирующих морское дно, выявили уникальный рельеф Фото: MBARI

Предыдущие исследования уже показали, что уровень мирового океана значительно поднялся после последнего ледникового периода, в результате чего вечная мерзлота погрузилась под воду на арктическом шельфе. Сегодня основание этого массива древней вечной мерзлоты медленно нагревается и оттаивает из-за тепла, исходящего от Земли. Авторы исследования считают, что более старые и медленные климатические сдвиги на самом деле ответственны за таяние этой подводной вечной мерзлоты, а вовсе не антропогенное изменение климата.

Когда талая вода мигрирует на более холодное морское дно, она замерзает, а замерзающий лед выталкивает хребты и холмы. Морская вода просачивается в пузырчатую поверхность морского дна, растапливая ледяные слои и оставляя после себя огромные карстовые воронки. Динамическое взаимодействие между большими изменениями солености и небольшими изменениями температуры вблизи морского дна приводит в движение этот процесс.

Ученые также провели изотопный анализ этих образований и образцов окружающих донных отложений подтвердил, что лед произошел из солоноватых грунтовых вод, созданных частично таянием древней вечной мерзлоты, поднимающейся через морское дно. Авторы исследования отмечают, что результаты их новой работы, по сути, переворачивают наше понимание подводной вечной мерзлоты как таковой, а также процесса ее формирования и таяния.

Ранее предполагалось, что подводная вечная мерзлота является не более чем напоминанием о последнем ледниковом периоде, но теперь новые результаты указывают на то, что это вовсе не так.

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