Секрет неандертальців: чи носили стародавні родичі людей одяг

Щоб витримати холодні умови довкілля, неандертальцям було потрібне міцне тіло та вміння добувати вогонь. Але чи носили вони одяг?

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Неандертальці остаточно сформувалися як вид приблизно 130 — 150 тисяч років тому, хоча найбільш ранні знахідки вказують, що існували вони ще близько півмільйона років тому, і остаточно вимерли приблизно 40 тисяч років тому. Вони мешкали в Європі та частині Азії вище 40 градусів північної широти. Щоб витримати холодні умови, неандертальці мали міцну статуру і вміли добувати вогонь. Але цього замало для того, щоб не замерзнути. Непрямі докази говорять про те, що неандертальці, які жили в холодних регіонах, найімовірніше носили одяг зі шкіри або хутра. Але вчені ніколи не знаходили залишків цього одягу, пише Live Science.

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Кара Окобок з Університету Нотр-Дам, США, вважає, що через те, що одяг погано зберігається протягом десятків тисяч років, найімовірніше, прямі археологічні свідоцтва одягу неандертальців ніколи не будуть виявлені.

Неандертальці мали широкі груди, плечі й таз, а також короткі кінцівки, що давало їм змогу зберігати тепло тіла в холодному кліматі, де вони жили. Для підтримки міцної статури неандертальці їли багато м'яса, що також збільшувало кількість тепла. При цьому стародавні родичі людей могли зігріватися, сидячи біля багаття. Але їм точно потрібен був одяг і взуття, щоб не замерзнути, каже Окобок.

Хоча виявлено докази існування стародавнього одягу в пізніших, анатомічно сучасних людей, які мають вік приблизно 5000 років, ніхто не знайшов подібних доказів на стоянках неандертальців.

Непрямі докази одягу неандертальців

Водночас є непрямі докази того, що неандертальці все носили одяг. Наприклад, у Німеччині було виявлено кам'яний скребок із залишками можливого процесу обробки шкур тварин віком 200 тисяч років. Але неясно, чи створювали з цих шкур одяг. З іншого боку, знайдені кістяні та кам'яні шила в більш пізньому поселенні неандертальців у Франції, припускають, що стародавні люди виготовляли інструменти спеціально для скріплення шкур разом для створення одягу або укриття.

Непрямі докази говорять про те, що неандертальці, які жили в холодних регіонах, найімовірніше, носили одяг зі шкіри або хутра. Але вчені ніколи не знаходили залишків цього одягу

Передні зуби практично всіх неандертальців стерті набагато більше, ніж задні, а це означає, що вони використовували свої роти для утримання і маніпулювання предметами, а не тільки для їжі. Цей знос зубів у неандертальців схожий на знос зубів у сучасних інуїтів, які використовують зуби для розм'якшення шкур тварин для виготовлення одягу.

Також у Франції вчені виявили тришарову волокнисту мотузку, віком від 41 до 52 тисяч років, яку могли використовувати не тільки для створення сіток, кошиків і пасток, а й для створення взуття та одягу.

Неандертальці все ж носили одяг і взуття, але яке?

Сара Лейсі з Університету штату Делавер, США, каже, що ще жодного разу вчені не знаходили свідоцтва обмороження у неандертальців. Якби ці стародавні люди не носили одягу, то найімовірніше можна було б виявити сліди ампутації обмороженим кінцівок. Але їх немає.

Тому припускають, що неандертальці все ж носили одяг і взуття для захисту ніг і рук від холоду.

Хоча більшість учених сходяться на думці, що неандертальці носили одяг, питання про те, який саме одяг вони носили, залишається спірним. Можливо, це були відповідні черевики, штани і накидки зі шкіри або хутра.

Як уже писав Фокус, відомо, що неандертальці не зникли раптово: це було поступове явище, спричинене різними чинниками. Однак учених цікавить, яке місце можна вважати останньою домівкою цих древніх людей. Деякі вчені вважають, що останній притулок неандертальців слід шукати на Іберійському півострові.