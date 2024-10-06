Секрет неандертальцев: носили ли древние родственники людей одежду

Чтобы выдержать холодные условия окружающей среды, неандертальцам требовалось крепкое тело и умение добывать огонь. Но носили ли они одежду?

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Неандертальцы окончательно сформировались как вид примерно 130 — 150 тысяч лет назад, хотя самые ранние находки указывают, что существовали они еще около полмиллиона лет назад, и окончательно вымерли примерно 40 тысяч лет назад. Они обитали в Европе и части Азии выше 40 градусов северной широты. Чтобы выдержать холодные условия, неандертальцы имели крепкое телосложение и умели добывать огонь. Но этого мало для того, чтобы не замерзнуть. Косвенные доказательства говорят о том, что неандертальцы, жившие в холодных регионах, скорее всего носили одежду из кожи или меха. Но ученые никогда не находили остатков этой одежды, пишет Live Science.

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Кара Окобок из Университета Нотр-Дам, США, считает, что из-за того, что одежда плохо сохраняется в течение десятков тысяч лет, скорее всего прямые археологические свидетельства одежды неандертальцев никогда не будут обнаружены.

Неандертальцы имели широкую грудь, плечи и таз, а также короткие конечности, что позволяло им сохранять тепло тела в холодном климате, где они жили. Для поддержания крепкого телосложения неандертальцы ели много мяса, что также увеличивало количество тепла. При этом древние родственники людей могли согреваться, сидя у костра. Но им точно нужна была одежда и обувь, чтобы не замерзнуть, говорит Окобок.

Хотя обнаружены доказательства существования древней одежды у более поздних, анатомически современных людей, которые имеют возраст примерно 5000 лет, никто не нашел подобных доказательств на стоянках неандертальцев.

Косвенные доказательства одежды неандертальцев

В то же время есть косвенные доказательства того, что неандертальцы все носили одежду. Например, в Германии был обнаружен каменный скребок с остатками возможного процесса обработки шкур животных возрастом 200 тысяч лет. Но неясно создавали ли из этих шкур одежду. С другой стороны, найденные костяные и каменные шила в более позднем поселении неандертальце во Франции, предполагают, что древние люди изготавливали инструменты специально для скрепления шкур вместе для создания одежды или укрытия.

Косвенные доказательства говорят о том, что неандертальцы, жившие в холодных регионах, скорее всего носили одежду из кожи или меха. Но ученые никогда не находили остатков этой одежды

Передние зубы практически всех неандертальцев стерты гораздо больше, чем задние, а это означает, что они использовали свои рты для удержания и манипулирования предметами, а не только для еды. Этот износ зубов у неандертальцев похож на износ зубов у современных инуитов, которые используют зубы для размягчения шкур животных для изготовления одежды.

Также во Франции ученые обнаружили трехслойную волокнистую веревку, возрастом от 41 до 52 тысяч лет, которую могли использовать не только для создания сетей, корзин и ловушек, но также для создания обуви и одежды.

Неандертальцы все же носили одежду и обувь, но какую?

Сара Лейси из Университета штата Делавер, США, говорит, что еще ни разу ученые не находили свидетельства обморожения у неандертальцев. Если бы эти древние люди не носили одежду, то скорее всего можно было бы обнаружить следы ампутации обмороженным конечностей. Но их нет.

Поэтому предполагается, что неандертальцы все же носили одежду и обувь для защиты ног и рук от холода.

Хотя большинство ученых сходятся во мнении, что неандертальцы носили одежду, вопрос о том, какую именно одежду они носили, остается спорным. Возможно, это были сообразные ботинки, брюки и накидки из кожи или меха.

Как уже писал Фокус, известно, что неандертальцы не исчезли внезапно: это было постепенное явление, вызванное различными факторами. Однако ученых интересует, какое место можно считать последним домом этих древних людей. Некоторые ученые считают, что последнее убежище неандертальцев следует искать на Иберийском полуострове.