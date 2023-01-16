Удвічі сильніші за людей. Учені виміряли силу, з якою лінивці чіпляються за гілки

Дослідники також виявили, що ліва сторона крихітних звірят значно сильніша за праву, і вчені не знають чому.

Related video

Мало хто із ссавців пристосований до життя, яке проводиться майже виключно в кроні, але лінивці, схоже, від цього ніяк не страждають — ці мініатюрні звірята виявилися на диво сильними, незважаючи на їхній чарівний млявий вигляд, пише Science Alert.

У новому дослідженні анатомка з Нью-Йоркського технологічного інституту Мелоді Янг із колегами спорудила спеціальну установку, щоб з'ясувати, з якою силою лінивці тримаються за дерева. Для цього вчені сконструювали спеціальну опору для вимірювання цієї потужної хватки й досліджували п'ять бурих лінивців (Bradypus variegatus). Учені виявили, що, щоб відірвати лінивця від опори, за яку він чіпляється чіпкими кістлявими лапами, знадобиться щонайменше двоє дослідників.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У дослідженні взяли участь лінивці середньої ваги в 3,8 кілограма — виявилося, що вони мають приблизно вдвічі більшу силу м'язів-згиначів пальців, ніж люди чи інші примати. Крім того, дослідження показує, що ці пухнасті звірята здатні втримати більше 100% своєї ваги лише однією лапою, до того ж не має значення — задньою чи передньою.

[ + – ] Молодий бурогорлий лінивець демонструє свою могутню хватку Фото: Mark Kostich/iStock/Getty Images

Цікаво, що в приматів задні кінцівки, як правило, сильніші за передні — на них припадає від 50 до 70% їхньої ваги навіть під час лазіння. Проте вчені виявили, що лінивці розподіляють свою вагу рівномірніше. Водночас учені виявили дивовижну особливість — ліві кінцівки лінивців сильніші за праві приблизно на 16%, тоді як у приматів навпаки сильніша права сторона.

Янг із колегами також зазначають, що існує ймовірність, що вони недооцінили силу звірят, якщо враховувати обмеження їхньої експериментальної установки. Дослідники вважають, що лінивці здатні настільки міцно чіплятися за свій субстрат, щоб хижаки не могли відтягнути їх, — швидше здереться їхня шкіра на спині, ніж звірятко послабить свою хватку. Зазначимо, що є також свідчення про те, що лінивці продовжують триматися за гілку навіть після своєї смерті.

Дослідники відзначають, що їх зацікавила розвиненіша ліва сторона лінивців, а тому надалі вони планують провести більше досліджень, щоб дізнатися, з чим це пов'язано.

Янг із колегами також відзначають, що подовжені кістяні пальці лінивця дозволяють йому триматися міцно, не витрачаючи багато енергії на м'язову масу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що Сід із "Льодовикового періоду" важив би тонну та ласував м'ясом.