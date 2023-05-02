Реинкарнация Поллока. В Великобритании ворон создает картины, имитирующие работы великого художника

С одним лишь отличием, работы американского художника продаются за миллионы, а работы пернатого расходятся всего за 20 долларов.

Творческая реинкарнация потрясла мир искусства, после того, как 11-летней вороне Один удалось нарисовать ряд экспериментальных картин, которые едва ли можно отличить от шедевров великого американского художника Джексона Поллока, пишет Daily Mail.

Отметим, что Один обитает в парке охраны дикой природы Tropical Butterfly House в Шеффилде, Южный Йоркшир (Англия). Смотрители парка отмечают, что ворон впервые взяла в клюв кисть около 8 лет назад, именно тогда они предоставили ей первый в жизни мольберт, кисти и животные краски с пищевыми красителями, которые не способны навредить пернатому гению.

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Освоившись с кистями и красками, Один создала ряд экспериментальных картин, которые часто имитируют работы широко известного американского художника Джексона Поллока, которые сегодня расходятся на аукционах за миллионы.

Пол Джексон Поллок (на фото) был художником и крупной фигурой в движении абстрактного экспрессионизма Фото: The LIFE Picture collection

По словам смотрительницы парка Милли Фокс, Один всегда была весьма харизматичной и любила использовать "агрессивный подход", брызгая красками на холст. Птица редко просто проводит по холсту кистью, как правило, она с силой бьет по нему, отчего образуются своеобразные брызги.

Сотрудники парка отмечают, что Один, пожалуй, является "одной из самых умных" жительниц парка. Порой, смотрители даже считают, что она в каких-то аспектах умнее людей, ведь ей удается решать сложные головоломки.

Один начала рисовать картины около 8 лет назад Фото: Wildlife Convervation Park/SWNS

Отметим, что Один родилась в неволе, в парке охраны дикой природы Tropical Butterfly House. В возрасте трех лет смотрители начали приобщать ее к творческому процессу, и, похоже, ей понравилось. Ворону не потребовалось много времени, чтобы научиться держать кисть, использовать краски и наносить их на холст. В результате она начала создавать удивительные произведения искусства, которые посетители парка могут купить всего за 20 долларов.

Смотрители парка отмечают, что весь процесс обучения занял около года. Изначально на создание произведения требовалось много времени, ведь процесс был крайне медленным. Однако со временем скорость написания картин изменилась. Работники парка также отмечают, что насколько им известно, Один является единственным вороном, которая способна создавать картины с помощью кисти и красок.

Ранее уже были случаи, когда птицы рисовали картины на холстах, однако, как правило, они делали это неосознанно, перемещаясь по самому холсту. Впрочем, такого мастерства, каким обладает Один, едва ли кому-то удалось достигать ранее. Более того, смотрители уверены, что птица создает свои работы осознанно, так как никто не поощряет ее ходить по холсту или брать кисть в клюв.

Любопытно, что самым продуктивным оказался для Один пик пандемии коронавируса, тогда она сумела завершить сразу несколько работ, которые были тут же раскуплены. Смотрители парка также отмечают, что ворон весьма харизматична и рисование — не единственный ее талант. Известно, что ранее она делила один вольер со стервятником, а ее любимым звуком являются "детские крики". Ворона настолько в восторге от них, со временем даже научилась их пародировать.

Более ранние исследования ученых обнаружили, что вороны, принадлежащие к семейству Corvidae, обладают когнитивными способностями, более того, что даже могут составить конкуренцию человекоподобным обезьянам в период полной зрелости. Другие исследования также свидетельствуют о том, что вороны способны решать головоломки, которые под силу детям до 7 лет.

Ранее Фокус писал о том, что в США власти борются с агрессивными воронами при помощи лазеров.