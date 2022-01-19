В США власти борятся с агрессивными воронами при помощи лазеров

Горожане перепробовали много способов борьбы, включая чучела и дрессированного сокола, которые не дали результатов.

Власти города Саннивейл в США решили использовать лазеры для борьбы с нашествием ворон. Об этом пишет издание Futurism.

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Город расположен в Кремниевой долине в штате Калифорния неподалеку от штаб-квартир компаний Google и Apple. Птицы-падальщики всегда гнездились в районе залива Фараллонес, однако их количество значительно выросло за время пандемии в сейчас составляет более 1000 особей. Это довольно много, учитывая, что население Саннивейла по данным на 2019 год составляло около 152 тыс. человек.

Как cообщает сайт Mercury News, вороны доставляют много неприятностей жителям города: шумят, разбрасывают мусор в поисках еды, загаживают фекалиями тротуары, скамейки и даже пикируют на прохожих, особенно ночью. Мэрия во главе с Ларри Кляйном перепробовала много способов, включая размещение чучел на деревьях и ручных соколов для отпугивания, а недавно начали использовать дешевые лазерные указки с зелеными лучами за $20. Метод предложил физик-лазерщик Кен Иббс, по его словам, зеленый свет очень неприятен для ворон, которые от природы обладают очень острым зрением.

"Кажется, это действительно работает, они разлетаются. Мы будем пробовать в течение нескольких недель, чтобы в конечном итоге увидеть, работает ли данный способ", — рассказал мэр телеканалу KPIX 5.

Данные Министерства сельского хозяйства США из городов Рочестер, Миннесота и Оберн показывают, что зеленые лазеры эффективно отпугивают ворон, однако экологи из "Национального Одюбоновского общества" критикуют такой метод борьбы с вредителями из-за потенциальных рисков как для животных, так и для людей. Организация подчеркивает, что лазеры не смогут насовсем изгнать ворон из города, а вдобавок могут нарушать Закон о перелетных птицах.

"Мы сомневаемся в законности этой тактики и считаем, что для этого требуется разрешение, если такое вообще допустимо. Лазеры могут ослепить птиц", — прокомментировала представитель общества Санта-Клара Одубон.

Ранее стало известно, что японские ученые предложили уничтожать насекомых "умным" лазерным оружием. Камеры будут замечать летающих вредителей, а искусственный интеллект — определять траекторию и посылать луч на опережение. Система уже научилась за долю секунды прогнозировать местоположение целей с точностью до 1,4 см, однако полностью рабочий прототип планируют протестировать не раньше 2023 года.