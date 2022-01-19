У США влада бореться з агресивними воронами за допомогою лазерів

Містяни перепробували багато способів боротьби, включаючи опудала та дресованого сокола, які не дали результатів.

Влада міста Саннівейл у США вирішила використати лазери для боротьби з навалою ворон. Про це пише видання Futurism.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Місто розташоване в Кремнієвій долині в штаті Каліфорнія неподалік штаб-квартир компаній Google і Apple. Птахи-падальники завжди гніздилися в районі затоки Фараллонес, проте їхня кількість значно зросла за час пандемії і зараз становить понад 1000 особин. Це досить багато з огляду на те, що населення Саннівейла за даними на 2019 рік становило близько 152 тис. осіб.

Як повідомляє сайт Mercury News, ворони завдають багато неприємностей мешканцям міста: шумлять, розкидають сміття в пошуках їжі, загиджують фекаліями тротуари, лавки і навіть пікірують на перехожих, особливо вночі. Мерія на чолі з Ларрі Кляйном перепробувала багато способів, включаючи розміщення опудал на деревах та ручних соколів для відлякування, а нещодавно почали використовувати дешеві лазерні указки із зеленими променями за $20. Метод запропонував фізик-лазерник Кен Іббс, за його словами, зелене світло дуже неприємне для ворон, які від природи мають дуже гострий зір.

"Здається, це справді працює, вони розлітаються. Ми пробуватимемо протягом декількох тижнів, щоб зрештою побачити, чи працює цей спосіб", — розповів мер телеканалу KPIX 5.

Дані Міністерства сільського господарства США з міст Рочестер, Міннесота та Оберн показують, що зелені лазери ефективно відлякують ворон, проте екологи з "Національного Одюбонівського товариства" критикують такий метод боротьби зі шкідниками через потенційні ризики як для тварин, так і для людей. Організація наголошує, що лазери не зможуть назовсім вигнати ворон із міста, а також можуть порушувати Закон про перелітних птахів.

"Ми сумніваємося в законності цієї тактики і вважаємо, що для цього потрібен дозвіл, якщо такий взагалі допустимий. Лазери можуть засліпити птахів", — прокоментувала представниця товариства Санта-Клара Одубон.

Раніше стало відомо, що японські вчені запропонували знищувати комах "розумною" лазерною зброєю. Камери помічатимуть шкідників, що літають, а штучний інтелект — визначатиме траєкторію і посилатиме промінь на випередження. Система вже навчилася за частку секунди прогнозувати розташування цілей з точністю до 1,4 см, проте повністю робочий прототип планують протестувати не раніше 2023 року.