У Японії вигадали винищувати шкідливих комах лазерною зброєю з ШІ

Камера помічає крилатих шкідників, "розумна" система передбачає їхню траєкторію та випускає потужний імпульс на перехоплення.

У Японії вчені збираються боротися зі шкідливими комахами за допомогою лазерів під управлінням штучного інтелекту. Подробиці проєкту розкрила Національна організація з дослідження сільського господарства та харчових продуктів (NARO) на офіційному сайті.

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Фахівці розробили систему, яка може за допомогою камер визначати положення комах у тривимірному просторі та передбачати траєкторію їхнього польоту завдяки змодельованій схемі. Вони впевнені, що такий метод стане в нагоді для розробки комплексу, який знаходитиме й точково атакуватиме цілі прямо в повітрі, а розпізнавати шкідників належить спеціально навченому штучному інтелекту.

Поки що в японців немає готового прототипу, однак у 2023 році вони планують зібрати та протестувати першу лазерну установку, обладнану стереоскопічною камерою. Інженери наголошують, що вже навчили систему прогнозувати місце розташування літаючих особин із точністю до 1,4 сантиметра, а також скоротили затримку між виявленням і знищенням до 0,03 секунди.

Першими цілями стануть два види комах: азійська бавовняна совка та кукурудзяна листова совка – вони є одними з головних винищувачів сільськогосподарських рослин у Японії. Як підрахували експерти, до 16% сировини для виготовлення продуктів харчування пропадає через шкідників, а нова технологія дозволить використати менше хімікатів на полях.

"Таким чином ми зможемо реалізувати стійке сільськогосподарське виробництво, яке зможе збалансувати боротьбу зі шкідниками й охорону навколишнього середовища. Ми прагнемо практичного використання технології знищення шкідників шляхом опромінення прогнозованого розташування лазером до 2025 року", — підкреслила NARO.

Раніше вчені знайшли в шкірі людини речовину, яка відлякує небезпечних комах — постільних клопів. Як виявилося, їх приваблює тепло та запах вуглекислого газу, проте відштовхують тригліцерини, що містяться в жирній їжі.

Писали також, що український зоолог Григорій Попов закликав українців їсти комах. За його словами, ця їжа не менш корисна та поживна, ніж м'ясо інших тварин, але при цьому більш доступна й екологічно безпечна.