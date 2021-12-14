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Учені знайшли в шкірі людини речовину, що відштовхує постільних клопів

Юлія Чайка
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постільна клоп, шкіра, волосся, фото
Людська шкіра містить тригліцериди, які відштовхують дрібних шкідників та не дозволяють їм залишатися жити на людях

Попри те, що клопів приваблює запах людини та її тепло, вони не можуть довго затримуватися на людях через складні жири — ліпіди, які відштовхують шкідників.

Як відомо, запахи тіла людини, виділені нею вуглекислий газ і тепло залучають постільних клопів до джерела живлення — до людей, пише SciTechDaily.

Однак, як показало нове дослідження ентомологів з Університету Кентуккі, людська шкіра містить речовину, яка відштовхує дрібних шкідників і не дозволяє їм жити на людях. Цією речовиною виявилися тригліцериди або ліпіди — складні жири, які надходять до організму з жирною рослинною та тваринною їжею.

"Результати нашого останнього дослідження показують, що причина, через яку клопи не залишаються на людях на відміну від інших шкідників, таких як воші, полягає в ліпідах або тригліцеридах. Вони відштовхують клопів, через що ті залишають шкіру людини і ховаються в інших місцях", наприклад, ліжка або матрац", — розповів ентомолог Зак Девріес з Університету Кентуккі.

У ході свого дослідження Девріес і Судіп Гайре — ентомолог з Кентуккського університету, протирали шкіру учасників смужкою фільтрувального паперу для збору зразків тригліцеридів.

Свої припущення експерти також перевірили і на численних постільних клопах, які були вирощені в лабораторії і зібрані в польових умовах.

Як з'ясували вчені, постільні клопи майже завжди хотіли контрольну смужку, що фільтрує, а не ту, яка містила тригліцериди шкіри. Комахам не подобалося сидіти на смужках із ліпідами і вони не могли залишатися на них довго.

Для того, щоб з'ясувати, чому клопам не подобаються тригліцериди і чи є інші потенційні речовини в людській шкірі, які відлякують цих паразитів, потрібні подальші дослідження. Проте вже зараз Девріес і Гайре вважають, що їхній експеримент може стати важливим початком для більш ефективної боротьби з клопами.

Нагадаємо, що в ході недавнього дослідження на мишах учені змогли регенерувати м'язову тканину гризунів. Як виявилося, кров молодих мишей здатна продовжити молодість м'язам.