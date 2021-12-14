Учені знайшли в шкірі людини речовину, що відштовхує постільних клопів

Попри те, що клопів приваблює запах людини та її тепло, вони не можуть довго затримуватися на людях через складні жири — ліпіди, які відштовхують шкідників.

Як відомо, запахи тіла людини, виділені нею вуглекислий газ і тепло залучають постільних клопів до джерела живлення — до людей, пише SciTechDaily.

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Однак, як показало нове дослідження ентомологів з Університету Кентуккі, людська шкіра містить речовину, яка відштовхує дрібних шкідників і не дозволяє їм жити на людях. Цією речовиною виявилися тригліцериди або ліпіди — складні жири, які надходять до організму з жирною рослинною та тваринною їжею.

"Результати нашого останнього дослідження показують, що причина, через яку клопи не залишаються на людях на відміну від інших шкідників, таких як воші, полягає в ліпідах або тригліцеридах. Вони відштовхують клопів, через що ті залишають шкіру людини і ховаються в інших місцях", наприклад, ліжка або матрац", — розповів ентомолог Зак Девріес з Університету Кентуккі.

У ході свого дослідження Девріес і Судіп Гайре — ентомолог з Кентуккського університету, протирали шкіру учасників смужкою фільтрувального паперу для збору зразків тригліцеридів.

Свої припущення експерти також перевірили і на численних постільних клопах, які були вирощені в лабораторії і зібрані в польових умовах.

Як з'ясували вчені, постільні клопи майже завжди хотіли контрольну смужку, що фільтрує, а не ту, яка містила тригліцериди шкіри. Комахам не подобалося сидіти на смужках із ліпідами і вони не могли залишатися на них довго.

Для того, щоб з'ясувати, чому клопам не подобаються тригліцериди і чи є інші потенційні речовини в людській шкірі, які відлякують цих паразитів, потрібні подальші дослідження. Проте вже зараз Девріес і Гайре вважають, що їхній експеримент може стати важливим початком для більш ефективної боротьби з клопами.

Нагадаємо, що в ході недавнього дослідження на мишах учені змогли регенерувати м'язову тканину гризунів. Як виявилося, кров молодих мишей здатна продовжити молодість м'язам.