Ученые нашли в коже человека вещество, отталкивающее постельных клопов

Несмотря на то, что клопов привлекает запах человека и его тепло, они не могут подолгу задерживаться на людях из-за сложных жиров — липидов, которые отталкивают вредителей.

Как известно, запахи тела человека, выделяемый им углекислый газ и тепло привлекают постельных клопов к источнику питания — к людям, пишет SciTechDaily.

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Однако, как показало новое исследование энтомологов из Университета Кентукки, человеческая кожа содержит вещество, которое отталкивает мелких вредителей и не позволяет им оставаться жить на людях. Этим веществом оказались триглицериды или липиды — сложные жиры, которые поступают в организм с жирной растительной и животной пищей.

"Результаты нашего последнего исследования показывают, что причина, по которой клопы не остаются на людях в отличие от других вредителей, таких как вши, заключается в липидах или триглицеридах. Они отталкивают клопов, из-за чего те покидают кожу человека и прячутся в других местах, например, кровати или матрасе", — рассказал энтомолог Зак Девриес из Университета Кентукки.

В ходе своего исследования Девриес и Судип Гайре — энтомолог из Кентуккского университета, протирали кожу участников полоской фильтровальной бумаги для сбора образцов триглицеридов.

Свои догадки эксперты также проверили и на многочисленных постельных клопах, которые были как выращены в лаборатории, так и собраны в полевых условиях.

Как выяснили ученые, постельные клопы почти всегда предпочитали контрольную фильтрующую полоску, а не ту, которая содержала триглицериды кожи. Насекомым не нравилось сидеть на полосках с липидами и они не могли оставаться на них подолгу.

Для того, чтобы выяснить, почему клопам не нравятся триглицериды и есть ли другие потенциальные вещества в человеческой коже, которые отпугивают этих паразитов, необходимы дальнейшие исследования. Однако уже сейчас Девриес и Гайре считают, что их эксперимент может стать важным началом для более эффективной борьбы с клопами.

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