Навіть у ЄС дозволили: учений пояснив, чому українцям варто їсти комах

Розводити жуків, коників чи сарану набагато вигідніше та безпечніше, ніж корів чи свиней. Ними регулярно харчуються понад 2 млрд людей.

Старший науковий співробітник Інституту зоології імені І. Шмальгаузена Національної академії наук України Григорій Попов закликає їсти комах нарівні з м'ясом інших тварин. Він розповів про користь таких продуктів в інтерв'ю "Громадському".

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Усього виділяють понад 1900 видів комах, якими харчуються сучасні люди. Майже третина з них — жуки, а решта — бджоли, оси, мурахи, коники, сарана, цвіркуни та гусениці. У листопаді 2021 року Європейська комісія дозволила продавати та готувати перелітну сарану в країнах Євросоюзу: заморожену, висушену або перемелену. До цього в Європі дозволили їсти борошняних хрущаків.

Як підрахувала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, комах традиційно вживають не менше двох мільярдів людей, тобто близько чверті всіх жителів Землі. Таких продуктів уникають тільки європейці, хоча і вони можуть спробувати членистоногих під час подорожей.

Григорій Попов стверджує, що люди як вид ніколи не обмежували свій раціон конкретними групами тварин і харчувалися всім, що могли добути. Homo sapiens споконвіку харчуються молюсками та ракоподібними, багато з них навіть вважаються делікатесами, хоча за будовою дуже близькі до комах.

Вивчивши наскельні малюнки в печері Альтаміра в Іспанії, вчені прийшли до висновку, що близько 30 тисяч років тому люди якщо личинок та лялечок бджіл. Ці зображення вважаються найдавнішим свідченням ентомофагії — поїдання комах. Крім того, їх останки знаходять у скам'янілих людських фекаліях. Навіть представники перших цивілізацій не гидували жучками, наприклад, у стародавньому Вавилоні близько 4 тисяч років тому готували страви з коників та сарани.

Є кілька наукових аргументів, чому українцям стоїть на регулярній основі їсти комах замість м'яса худоби. Сільське господарство дуже згубно впливає на навколишнє середовище, адже щоб прогодувати корів чи свиней доводиться вирощувати велику кількість рослин на полях, для створення яких знищують дедалі більше лісових угідь, степів та боліт. Внаслідок цього руйнуються цілі екосистеми, зникають деякі види живих істот. З посліду худоби виділяється метан — шкідливий газ, який сприяє парниковому ефекту та глобальному потеплінню.

"Якщо хочемо, принаймні, відстрочити екологічну катастрофу, то людству варто серйозніше ставитися до комах як до їжі. І немає нічого поганого в тому, щоб повернутися до харчування ними. Саме повернутися, адже ми, сучасні європейці, скоріше виняток із правила на планеті комахоїдів", — наголосив Григорій Попов.

Цвіркунам потрібно вшестеро менше їжі, ніж коровам, у чотири рази менше, ніж вівцям, і вдвічі менше, ніж свиням чи курям. Вони містять білок та корисні мікроелементи, такі як кальцій, залізо, цинк, але не виділяють метан. Багато комах покриті твердою оболонкою, хітином, яку людина не може переварити, тому доводиться або відбирати м'яких личинок, або обсмажувати жуків за дуже високої температури, що руйнує панцир. Ще одна проблема — паразити всередині комах, проте вони зустрічаються і у м'ясних тварин.

Раніше вчені з'ясували, що серед комах не лише таргани можуть пережити ядерну війну. Мучні жуки виявилися ще стійкішими до радіації, адже 10% з них витримали випромінювання в 100 тисяч рад, чого не вдалося зробити жодному таргану.

Писали також, що у Новій Зеландії комахи втрачають крила через вирубку лісів. На думку вчених, такі еволюційні зміни можуть призвести до різних наслідків.