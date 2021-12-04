Даже в ЕС разрешили: ученый объяснил, почему украинцам стоит есть насекомых

Разводить жуков, кузнечиков или саранчу намного выгоднее и безопаснее, чем коров или свиней. Ими регулярно питаются более 2 млрд человек.

Старший научный сотрудник Института зоологии имени И. Шмальгаузена Нацональной академии наук Украины Григорий Попов призывает есть насекомых наравне с мясом других животных. Он рассказал о пользе таких продуктов в интервью "Громадському".

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Всего выделяют более 1900 видов насекомых, которыми питаются современные люди. Почти треть из них — жуки, а остальные — пчелы, осы, муравьеви, кузнечики, саранча, сверчки и гусеницы. В ноябре 2021 года Европейская комиссия разрешила продавать и готовить перелетную саранчу в странах Евросоюза: замороженную, высушенную или перемолотую. До этого в Европе позвоилили есть мучных хрущаков.

Как подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, насекомых традиционно употребляют в пищу не менее двух миллиардов человек, то есть около четверти всех жителей Земли. Таких продуктов сторонятся только европейцы, хотя и они могут попробовать членистоногих во время путешествий.

Григорий Попов утверждает, что люди, как вид, никогда не ограничивали свой рацион конкретными группами животных и питались всем, что могли добыть. Homo sapiens испокон веков питаются моллюсками и ракообразными, многие из них даже считаются деликатесами, хотя по строению очень близки к насекомым.

Изучив наскальные рисунки в пещере Альтамира в Испании ученые пришли к выводу, что около 30 тысяч лет назад люди если личинок и куколок пчел. Эти изображения считаются самым древним свидетельством энтомофагии — поедания насекомых. Кроме того, их останки находят в окаменевших человеческих фекалиях. Даже представители первых цивилизаций не брезговали жучками, например, в древнем Вавилоне около 4 тысяч лет назад готовили блюда из кузнечиков и саранчи.

Есть несколько научных доводов, почему украинцам стоит на регулярной основе есть насекомых вместо мяса домашнего скота. Сельское хозяйство весьма пагубно влияет на окружающую среду, ведь чтобы прокормить коров или свиней приходится выращивать большое количество растений на полях, для создания которых уничтожают все больше и больше лесных угодий, степей и болот. В результате разрушаются целые экосистемы, исчезают некоторые виды живых существ. Из помета скота выделяется метан — вредный газ, который способствует парниковому эффекту и глобальному потеплению.

"Если хотим, по крайней мере, отсрочить экологическую катастрофу, то человечеству стоит серьезнее относиться к насекомым как к пище. И нет ничего плохого в том, чтобы вернуться к питанию ими. Именно вернуться, ведь мы, современные европейцы, скорее исключение из правила на планете насекомоедов", — подчеркнул Григорий Попов.

Сверчкам нужно в шесть раз меньше пищи, чем коровам, в четыре раза меньше, чем овцам, и в два раза меньше, чем свиньям или курам. Они содержат белок и полезные микроэлементы, такие как кальций, железо, цинк, но не выделяют метан. Многие насекомые покрыты твердой оболочкой, хитином, которую человек не может переварить, поэтому приходится либо отбирать мягких личинок, либо обжаривать жуков при очень высокой температуре, разрушающей панцырь. Еще одна проблема — паразиты внутри насекомых, однако они встречаются и у мясных животных.

Ранее ученые выяснили, что среди насекомых не только тараканы могут пережить ядерную войну. Мучные жуки оказались еще более устойчивыми к радиации, ведь 10% из них выдержали излучение в 100 тысяч рад, чего не удалось сделать ни одному таракану.

Писали также, что в Новой Зеландии насекомые теряют крылья из-за вырубки лесов. По мнению ученых, такие эволюционные изменения могут привести к разным последствиям.