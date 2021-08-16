В Новой Зеландии насекомые начали терять свои крылья из-за вырубки лесов, – ученые

Вырубка лесов вызывает быстрые эволюционные изменения у насекомых, что может иметь разные последствия.

За 750 лет люди сильно изменили природный ландшафт Южного острова, что привело к быстрым эволюционным изменениям среди некоторых видов, пишет Science Alert.

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Zelandoperla fenestrata — это вид веснянок с двумя различными фенотипами: один с крыльями, способный к полету, а другой — с недоразвитыми крыльями или даже без них, описанный как бескрылый.

Бескрылый вид веснянок обычно встречается на больших высотах, где мало деревьев, и поэтому сильный ветер может легко сдуть летающее насекомое в пропасть. Между тем, способные к полету мухи, как правило, укрываются в высокогорных лесах, где насекомым необходимо исследовать всю среду обитания.

Однако в регионах, где были вырублены высокогорные леса, эксперты заметили нечто интригующее. Насекомые на этой высоте, которые обычно умеют летать, не могут этого сделать.

По мнению ученых, вырубка лесов, вызванная человеком, косвенно лишила этих насекомых способности летать, и с эволюционной точки зрения люди сделали это за очень короткий промежуток времени.

Повсеместное сжигание лесов началось вскоре после прибытия маори где-то после 1200 года н. э., и к настоящему времени более 40 % лесов, которые когда-то покрывали Новую Зеландию, превратились в пастбища и заросли папоротника.

Несмотря на то, что эта территория была последней крупной землей, освоенной человеком, уже видны эволюционное воздействие на местную дикую природу. Бескрылая веснянка — лишь верхушка айсберга.

"Вполне вероятно, что широкомасштабная вырубка лесов увеличила долю бескрылых мух на больших территориях южной части Южного острова", — отмечают ученые.

Команда опасается, что без крыльев веснянки не смогут искать себе пару в более широком территориальном ареале, что увеличивает генетическое разнообразие. Это может повлиять на здоровье вида в долгосрочной перспективе, а также на риск исчезновения насекомых.

В быстро меняющемся мире, где вымирает множество других насекомых, эти опасения небезосновательны. Уничтожая леса, которые когда-то укрывали веснянок, люди меняют сам способ дуновения ветра.

Авторы признают, что существуют и другие факторы, помимо ветра, которые делают полет насекомых на открытой вершине горы сложными, например, стабильность среды обитания и температура, однако они утверждают, что эти мощные порывы являются наиболее заметной особенностью горных вершин Новой Зеландии.

Чарльз Дарвин, вероятно, согласился бы с этим выводом. Более полутора веков назад он и ботаник Джозеф Хукер вступили в жаркий спор о том, почему так много насекомых теряют свои крылья, когда они явно являются полезными придатками.

На островах между Антарктидой и Австралией два ученых заметили, что почти все насекомые потеряли крылья. Даже мухи больше не летали. Несмотря на скептицизм своего коллеги, Дарвин утверждал, что во всем виноват ветер.

Если насекомое попытается летать на таком открытом ландшафте, его просто унесет в море. В этой ситуации фенотип бескрылых насекомых победит. В последние годы его гипотеза получила все большую поддержку.

Например, в 2020 году исследователи действительно обнаружили, что ветер играет важную роль, хотя и не исключительную, в потере возможности насекомых к полету на отдаленных островах Южного океана.

В случае с новозеландской веснянкой специалисты подозревают, что наличие воды, количество света или продуктивность могут определять, будет ли популяция насекомых летать или нет.