В Японии придумали истреблять вредных насекомых лазерным оружием с ИИ

Камера замечает крылатых вредителей, "умная" система предсказывает их траекторию и выпускает мощный импульс на перехват.

В Японии ученые собираются бороться с вредными насекомыми при помощи лазеров под управлением искусственного интеллекта. Подробности проекта раскрыла Национальная организация по исследованию сельского хозяйства и пищевых продуктов (NARO) на официальном сайте.

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Специалисты разработали систему, которая может при помощи камер определять положение насекомых в трехмерном пространстве и предсказывать траекторию их полета благодаря смоделированной схеме. Они уверены, что такой метод пригодится для разработки комплекса, который будет находить и точечно атаковать цели прямо в воздухе, а распознавать вредителей предстоит специально обученному искусственному интеллекту.

Пока у японцев нет готового прототипа, однако в 2023 году они планируют собрать и протестировать первую лазерную установку, оборудованную стереоскопической камерой. Инженеры подчеркивают, что уже научили систему прогнозировать местоположение летающих особей с точностью до 1,4 сантиметра, а также сократили задержку между обнаружением и уничтожением до 0,03 секунды.

Первыми целями станут два вида насекомых: азиатская хлопковая совка и кукурузная листовая совка — они являются одними из главных уничтожителей сельскохозяйственных растений в Японии. Как подсчитали эксперты, до 16% сырья для изготовления продуктов питания пропадает из-за вредителей, а новая технология позволит использовать меньше химикатов на полях.

"Таким образом, мы сможем реализовать устойчивое сельскохозяйственное производство, которое сможет сбалансировать борьбу с вредителями и охрану окружающей среды. Мы стремимся к практическому использованию технологии уничтожения вредителей путем облучения прогнозируемого местоположения лазером к 2025 году", — подчеркнула NARO.

Ранее ученые нашли в коже человека вещество, отпугивающее опасных насекомых — постельных клопов. Как оказалось, их привлекает тепло и запах углекислого газа, однако отталкивают триглицерины, которые содержатся в жирной пище.

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