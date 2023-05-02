На глазах у Земли съели звезду: самая близкая к планете черная дыра проглотила светило (фото)

Ученые впервые зафиксировали процесс поглощения черной дырой звезды в инфракрасном диапазоне.

Ученые впервые смогли получить изображение вспышки света, возникающей, когда огромная черная дыра "съедает" звезду в инфракрасном диапазоне света. Оказалось, что это событие является ближайшим к Земле из всех известных на сегодня, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Массачусетского технологического института, США, обнаружили самое близкое к нам событие приливного разрушения, когда огромная черная дыра поглощает попавшую в ее зону влияния звезду.

Это событие произошло на расстоянии в 137 млн световых лет в галактике NGC 7392, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра с массой в 30 млн раз больше массы Солнца. Предыдущее событие приливного разрушения было обнаружено в 4 раза дальше от Земли.

В основном подобные поглощения черными дырами находящихся рядом звезд астрономы видели в рентгеновском и видимом диапазоне света, но теперь впервые они смогли зафиксировать его в инфракрасном диапазоне.

Если черные дыры не активны, то есть не поглощают окружающее их вещество, то их сложно обнаружить. Но когда они активно питаются материей, то возникает огромное количество излучения. Любая звезда, которая подлетела слишком близко к черной дыре никогда уже не сможет покинуть ее "цепких объятий". Это значит, что гравитация черной дыры сначала притягивает к себе звезду, затем растягивает ее в длинный поток вещества, после этого происходит разрыв этой звезды на части. В финале все вещество звезды попадает в черную дыру.

Гравитация черной дыры сначала притягивает к себе звезду, затем растягивает ее в длинный поток вещества, после этого происходит разрыв этой звезды на части Фото: Brian Christensen/Stocktrek Images

Такие события телескопы могут увидеть в виде яркой вспышки света, которая постепенно исчезает, но в основном они видны в рентгеновском и видимом диапазоне света. Теперь же ученые обнаружили яркую вспышку света в инфракрасных данных космического телескопа NEOWISE.

Событие поглощения черной дырой звезды получило название WTP14adbjsh и оно произошло в редком типе галактики, где не происходит бурного появления новых звезд. Эти галактики находятся посередине между галактиками, где появляется очень много звезд и теми, где уже такого процесса не происходит.

Ученые впервые смогли получить изображение вспышки света, возникающей, когда огромная черная дыра "съедает" звезду в инфракрасном диапазоне света. Оказалось, что это событие является ближайшим к Земле из всех известных на сегодня Фото: MIT

По словам ученых, большинство известных событий приливного разрушения были обнаружены как раз в таких галактиках. Но они чаще всего должны происходить в галактиках, где появляется большое количество звезд. Таких галактик больше всего, но здесь было обнаружено всего несколько процессов поглощения черными дырами звезд. Хотя это странно, ведь галактики с бурным звездообразованием как раз и предоставляют много "пищи" для черной дыры.

Ученые пришли к выводу, что в таких галактиках слишком много пыли, которая закрывает их центры и поэтому черные дыры и все, что с ними происходит плохо видны в рентгеновском и видимом диапазонах. Но инфракрасный свет может пройти сквозь эту пыль.

Это означает, что искать новые события приливного разрушения нужно именно в инфракрасном диапазоне и скорее всего таких процессов поглощения черными дырами звезд будет обнаружено намного больше и может быть даже ближе к Земле, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили звезду, которая выбрасывает огромные потоки плазмы в космос со скоростью 1000 км/с. То есть на звезде происходят невероятно мощные вспышки и они в 10 раз сильнее, чем самые мощные вспышки на Солнце.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые напрямую сфотографировали огромную черную дыру, выбрасывающую струю плазмы в космос.