Самая злая звезда во Вселенной: найдено светило, которое плюется плазмой со скоростью 1000 км/с

Очень хорошо, что на Солнце не бывает таких явлений, иначе жизнь на Земле была бы невозможна.

Related video

Японские ученые обнаружили одну из самых мощных вспышек, которую когда-либо наблюдали на звездах. Скорость выброса вещества с далекой звезды составила почти 1000 км/с, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Согласно прогнозам ученых, уже через 2 года наше Солнце достигнет своего максимума активности, а это значит, что стоит ожидать появление большого количества солнечных пятен на поверхности звезды, очень мощных вспышек и сильнейший корональных выбросов массы.

В это время в космос с поверхности Солнца будет извергаться огромное количество энергии, излучения и гигантских потоков плазмы. Конечно же на Солнце появляются постоянно такие извержения, но они не имеют такой силы. Вся эта солнечная активность приводит к появлению геомагнитных бурь, которые, если появляются в результате сильных извержений, приводят к негативным последствиям на Земле. В таком случае могут наступить проблемы со связью, и даже страдают энергосистемы, то есть это приводит к отключению подачи электричества. Подробнее об этом не очень приятном для нас периоде, Фокус уже писал.

Согласно прогнозам ученых, уже через 2 года наше Солнце достигнет своего максимума активности, а это значит, что стоит ожидать появление большого количества солнечных пятен на поверхности звезды, очень мощных вспышек и сильнейший корональных выбросов массы Фото: Forbes

Землянам повезло, что на Солнце не появляются такие вспышки, которые могли бы запросто полностью пробить магнитное поле нашей планеты и уничтожить ее атмосферу. Конечно же, вся жизнь на Земле была бы уничтожена.

Но такие мощнейшие супервспышки обнаружили астрономы из Киотского университета, Япония, на далекой звезде, входящей в состав двойной звездной системы под названием V1355 Orionis. Эта система относится к классу звезд под названием Переменные типа RS Гончих Псов. В подобных системах две звезды разного спектрального класса вращаются очень близко друг к другу.

Японские ученые обнаружили одну из самых мощных вспышек, которую когда-либо наблюдали на звездах Фото: ScienceAlert

Считается, что на звездах в таких двойных звездных системах происходят одни из самых мощных вспышек из известных астрономам. К тому же некоторые из таких звезд являются очень яркими, но не в видимом диапазоне, а в рентгеновском.

В состав системы V1355 Orionis входит две звезды: одна спектрального класса К, а вторая – класса G. Как раз первая из них, которая из себя представляет звезду субгиганта, и извергает невероятно мощные вспышки, которые сопровождаются гигантскими выбросами плазмы в космос.

Как показывает новое исследование, на этой звезде происходят одни из самых мощных извержений, которые когда-либо видели ученые. По словам японских астрономов, вспышки на гигантской звезде в 10 раз сильнее, чем самые мощные вспышки на Солнце.

В состав системы V1355 Orionis входит две звезды: одна спектрального класса К, а вторая – класса G. Как раз первая из них, которая из себя представляет звезду субгиганта, и извергает невероятно мощные вспышки, которые сопровождаются гигантскими выбросами плазмы в космос Фото: ScienceAlert

Ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы, который в виде огромного потока улетел в космос со скоростью в 990 км/с. То есть, если бы вы могли на своем автомобиле развить такую скорость при поездке из Киева в Харьков, то вы прибыли бы в пункт назначения за 0,5 секунды. Ученые считают, что во время извержения в космос улетели триллионы тонн плазмы и это только во время одного мощнейшего выброса.

Такие наблюдения за звездами очень важны, ведь их мощные вспышки, как уже было сказано, могут навредить появлению или развитию жизни на ближайших планетах. Поэтому ученые пытаются понять, как происходят эти вспышки и что является причиной их возникновения.

Наблюдения за такими супервспышками также может помочь понять механизмы, стоящие за появлением самых мощных вспышек на нашем Солнце.

Напоминаем, что самыми яркими космическими объектами считаются квазары и авторы недавнего исследования предложили новую версию того, как они появляются, как уже писал Фокус.