Ошеломительная катастрофа. Млечный Путь станет одним из самых ярких объектов во Вселенной

Ученые наконец-то выяснили, как квазары становятся самыми яркими объектами в космосе.

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Среди миллиардов видимых нам галактик некоторые особенно выделяются на фоне других. Речь идет о галактиках квазарах, в которых центральное ядро настолько яркое, что затмевает своим светом всю остальную часть галактики. Квазары — это самые яркие объекты во Вселенной и многие годы астрономы пытались выяснить, почему в одних галактиках присутствует такая активность центрального ядра, а в других нет. Теперь ученые нашли ответ на вопрос: как квазары становятся самыми яркими космическими объектами, пишет ScienceAlert.

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Ученые из разных университетов Великобритании представили новое исследование, в рамках которого они изучили 48 близлежащих к нам квазаров в радиусе 3,5 млрд световых лет. Сравнение с другими галактиками, которые не являются квазарами, помогло выяснить, почему квазары превращаются в мощный источник света.

Среди миллиардов видимых нам галактик некоторые особенно выделяются на фоне других. Речь идет о галактиках квазарах, в которых центральное ядро настолько яркое, что затмевает своим светом всю остальную часть галактики Фото: NOIRLab

Квазарами считаются активные ядра некоторых галактик, которые появляются вследствие деятельности огромных черных дыр. Когда эти черные дыры поглощают с огромной скоростью окружающую материю, то она нагревается до очень высоких температур с выделением большого количества света. То есть центр галактики становится настолько ярким, что затмевает собой свет окружающих звезд. И чем больше материи поглощает черная дыра, тем ярче становится квазар. Но откуда берет черная дыра дополнительное большое количество вещества для своего роста?

Авторы нового исследования обнаружили, что подобное может происходить во время столкновения и слияния двух галактик. Когда две галактики сталкиваются, то одна из черных дыр получает избыточную материю для питания. Оказывается, что еще до того, как произойдет полное слияние галактик, их центров, а значит и черных дыр, активность одной из них возрастает и появляется квазар. Ученые считают, что появление большинства квазаров связано именно с процессом слияния галактик. Хотя точно существуют и другие способы, но их еще предстоит изучить.

Это значит, что через несколько миллиардов лет, наша галактика также скорее всего превратится в квазар. Это произойдет из-за того, что Млечный Путь начнет процесс слияния с близкой к нам крупной галактикой Андромеды.

Ученые считают, что наша галактика станет одним из самых ярких объектов во Вселенной примерно через 5 млрд лет Фото: National Geographic

Ученые считают, что наша галактика станет одним из самых ярких объектов во Вселенной примерно через 5 млрд лет. Но к этому времени Земля уже перестанет существовать, ведь ее, как и некоторые другие планеты Солнечной системы, поглотит умирающее Солнце.

Ранее Фокус уже писал о том, что астрономы смогли заглянуть внутрь одного из квазаров, расположенного на расстоянии в 7,5 млрд световых лет от нас.

Также Фокус писал о том, что недавно астрономы обнаружили новые загадочные радиосигналы из космоса, источник которых до сих пор неизвестен.

Напоминаем, что Солнце скоро доберется до своего максимума и ученые рассказали, чего ожидать жителям Земли, как уже писал Фокус.