Ученые заглянули внутрь одного из самых ярких источников света во Вселенной: что они увидели

Глобальный проект, который предоставил нам фотографии сразу двух черных дыр, теперь подарил возможность увидеть "внутренности" квазара.

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Ученые из проекта Event Horizon Telescope, который объединяет радиотелескопы по всему миру, провели тщательное изучение одного из самых ярких источников света во Вселенной. Этот объект называется NRAO 530 и является квазаром, чей свет летел к нам целых 7,5 млрд лет, пишет ScienceAlert.

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По словам ученых, которые представили новое исследование внутренней части квазара, новое детальное наблюдение поможет понять сложные физические процессы, которые происходят у них внутри. Также это даст возможность лучше понять, как квазары создают такой невероятно яркий свет, что делает их одними из самых сильных источников света во Вселенной.

Квазары (сокращенное название от квазизвездные радиоисточники) представляют собой активные ядра галактик, внутри которых находится сверхмассивная черная дыра. Эта черна дыра окружена аккреционным диском из вещества, которое она поглощает с невероятно огромной скоростью.

Сама черная дыра не излучает свет, это делает окружающий ее диск, где вещество нагревается до огромных температур. Но не все вещество в этом диске попадает внутрь черной дыры. Часть этого вещества вылетает обратно в космос в виде мощных струй плазмы, которые двигаются со скоростью, которая представляет собой значительный процент от скорости света и называются они релятивистскими джетами. Эти струи также излучают много света, но ученые до сих пор точно не понимают их природы.

[ + – ] По словам ученых, которые представили новое исследование внутренней части квазара, новое детальное наблюдение может понять сложные физические процессы, которые происходят у них внутри. Также это даст возможность лучше понять, как квазара создают такой невероятно яркий свет, что делает их одними из самых сильных источников света во Вселенной Фото: ScienceAlert

Что касается проекта Event Horizon Telescope, то он включает в себя данные, которые собирают радиотелескопы по всему миру. Среди его известных достижений – первая в истории фотография сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87, которая находится на расстоянии в 55 млн световых лет от нас. Вторая в истории фотография черной дыры была получена также в рамках этого проекта и это было изображение сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре нашей галактики, которое удалось получить в прошлом году.

По словам авторов исследования, им действительно удалось заглянуть в центр квазара NRAO 530 и увидеть все здесь происходящее в невероятных деталях. По словам Мацека Вильгуса из Института радиоастрономии Макса Планка, Германия, NRAO 530 является редким типом квазара, который имеет релятивистский джет.

В рамках наблюдений за квазаром ученым удалось обнаружить яркую особенность на конце струи и астрономы считают, что это ядро, то есть точка, из которой происходит ее запуск. Также ученые смогли составить карту магнитных полей в струе и найти доказательства того, что магнитное поле имеет спиральную структуру. На сегодняшний день квазар NRAO 530 является самым далеким объектом, который был изучен в рамках проекта Event Horizon Telescope.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили загадочные объекты рядом с самым ярким квазаром во Вселенной. Ученым удалось найти два больших загадочных объекта, которые вырываются из самой яркой черной дыры.