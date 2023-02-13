Вчені зазирнули всередину одного з найяскравіших джерел світла у Всесвіті: що вони побачили
Глобальний проєкт, який надав нам фотографії одразу двох чорних дір, тепер подарував можливість побачити "начинки" квазара.
Вчені з проєкту Event Horizon Telescope, який поєднує радіотелескопи по всьому світу, провели ретельне вивчення одного з найяскравіших джерел світла у Всесвіті. Цей об'єкт називається NRAO 530 і є квазаром, чиє світло летіло до нас цілих 7,5 млрд років, пише ScienceAlert.
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За словами вчених, які представили нове дослідження внутрішньої частини квазара, нове детальне спостереження допоможе зрозуміти складні фізичні процеси, що відбуваються в них усередині. Також це дасть можливість краще зрозуміти, як квазари створюють таке неймовірно яскраве світло, що робить їх одними з найсильніших джерел світла у Всесвіті.
Квазари (скорочена назва від квазізоряних радіоджерел) є активними ядрами галактик, усередині яких знаходиться надмасивна чорна діра. Ця чорна діра оточена акреційним диском із речовини, яку вона поглинає з неймовірно величезною швидкістю.
Сама чорна діра не випромінює світло, це робить навколишній диск, де речовина нагрівається до величезних температур. Але не вся речовина в цьому диску потрапляє усередину чорної діри. Частина цієї речовини вилітає назад у космос як потужні струмені плазми, які рухаються зі швидкістю, що є значним відсотком від швидкості світла, і називаються вони релятивістськими джетами. Ці струмені також випромінюють багато світла, але вчені досі точно не розуміють їхньої природи.
Що стосується проєкту Event Horizon Telescope, то він включає дані, які збирають радіотелескопи по всьому світу. Серед його відомих досягнень — перша в історії фотографія надмасивної чорної діри в центрі галактики M87, яка знаходиться на відстані 55 млн світлових років від нас. Друга в історії фотографія чорної діри отримана також у межах цього проєкту і це було зображення надмасивної чорної діри. Стрілець A* у центрі нашої галактики, яке вдалося отримати минулого року.
За словами авторів дослідження, їм дійсно вдалося заглянути в центр квазара NRAO 530 і побачити все, що тут відбувається, у неймовірних деталях. За словами Мацека Вільгуса з Інституту радіоастрономії Макса Планка, Німеччина, NRAO 530 є рідкісним типом квазара, який має релятивістський джет.
У межах спостережень за квазаром вченим вдалося виявити яскраву особливість на кінці струменя та астрономи вважають, що це ядро, тобто точка, з якої відбувається її запуск. Також вчені змогли скласти карту магнітних полів у струмені та знайти докази того, що магнітне поле має спіральну структуру. На сьогодні квазар NRAO 530 є далеким об'єктом, який вивчений в межах проєкту Event Horizon Telescope.
Фокус вже писав про те, що вчені виявили загадкові об'єкти поряд із найяскравішим квазаром у Всесвіті. Вченим вдалося знайти два великі загадкові об'єкти, які вириваються із найяскравішої чорної діри.