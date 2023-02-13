Вчені зазирнули всередину одного з найяскравіших джерел світла у Всесвіті: що вони побачили

Глобальний проєкт, який надав нам фотографії одразу двох чорних дір, тепер подарував можливість побачити "начинки" квазара.

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Вчені з проєкту Event Horizon Telescope, який поєднує радіотелескопи по всьому світу, провели ретельне вивчення одного з найяскравіших джерел світла у Всесвіті. Цей об'єкт називається NRAO 530 і є квазаром, чиє світло летіло до нас цілих 7,5 млрд років, пише ScienceAlert.

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За словами вчених, які представили нове дослідження внутрішньої частини квазара, нове детальне спостереження допоможе зрозуміти складні фізичні процеси, що відбуваються в них усередині. Також це дасть можливість краще зрозуміти, як квазари створюють таке неймовірно яскраве світло, що робить їх одними з найсильніших джерел світла у Всесвіті.

Квазари (скорочена назва від квазізоряних радіоджерел) є активними ядрами галактик, усередині яких знаходиться надмасивна чорна діра. Ця чорна діра оточена акреційним диском із речовини, яку вона поглинає з неймовірно величезною швидкістю.

Сама чорна діра не випромінює світло, це робить навколишній диск, де речовина нагрівається до величезних температур. Але не вся речовина в цьому диску потрапляє усередину чорної діри. Частина цієї речовини вилітає назад у космос як потужні струмені плазми, які рухаються зі швидкістю, що є значним відсотком від швидкості світла, і називаються вони релятивістськими джетами. Ці струмені також випромінюють багато світла, але вчені досі точно не розуміють їхньої природи.

[ + – ] За словами вчених, які представили нове дослідження внутрішньої частини квазара, нове детальне спостереження може зрозуміти складні фізичні процеси, що відбуваються у них усередині. Також це дасть можливість краще зрозуміти, як квазари створюють таке неймовірно яскраве світло, що робить їх одними з найсильніших джерел світла у Всесвіті Фото: ScienceAlert

Що стосується проєкту Event Horizon Telescope, то він включає дані, які збирають радіотелескопи по всьому світу. Серед його відомих досягнень — перша в історії фотографія надмасивної чорної діри в центрі галактики M87, яка знаходиться на відстані 55 млн світлових років від нас. Друга в історії фотографія чорної діри отримана також у межах цього проєкту і це було зображення надмасивної чорної діри. Стрілець A* у центрі нашої галактики, яке вдалося отримати минулого року.

За словами авторів дослідження, їм дійсно вдалося заглянути в центр квазара NRAO 530 і побачити все, що тут відбувається, у неймовірних деталях. За словами Мацека Вільгуса з Інституту радіоастрономії Макса Планка, Німеччина, NRAO 530 є рідкісним типом квазара, який має релятивістський джет.

У межах спостережень за квазаром вченим вдалося виявити яскраву особливість на кінці струменя та астрономи вважають, що це ядро, тобто точка, з якої відбувається її запуск. Також вчені змогли скласти карту магнітних полів у струмені та знайти докази того, що магнітне поле має спіральну структуру. На сьогодні квазар NRAO 530 є далеким об'єктом, який вивчений в межах проєкту Event Horizon Telescope.

Фокус вже писав про те, що вчені виявили загадкові об'єкти поряд із найяскравішим квазаром у Всесвіті. Вченим вдалося знайти два великі загадкові об'єкти, які вириваються із найяскравішої чорної діри.