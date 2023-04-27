Таинственные радиосигналы из космоса продолжают приходить: астрономы обнаружили еще 25

Новое открытие увеличивает в 2 раза количество уже известных повторяющихся очень мощных радиосигналов.

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Быстрые радиовсплески (БР) являются одним из самых мощных выбросов энергии, которые можно зарегистрировать с помощью радиотелескопов. Эти вспышки мощного излучения представляют собой одно из самых загадочных космических явлений. В основном БР длятся всего несколько миллисекунд и исчезают, но некоторые из них продолжают повторяться. До сих пор ученые точно не знают, что является источником этих БР, хотя существующие теории предполагают, что за этим могут стоять нейтронные звезды и черные дыры. В результате нового наблюдения за космосом с помощью радиотелескопа CHIME, ученые из Университета Торонто, Канада, смогли обнаружить 25 новых повторяющихся быстрых радиовсплесков (ПБР). Таким образом они удвоили известное количество этих загадочных радиосигналов, прилетающих к нам из далеких галактик, пишет Space.

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По словам ученых, все БР являются настолько сильными энергетическими событиями, что их свет может полностью затмить собой их родную галактику. Но откуда именно они приходят, что порождает эти выбросы энергии пока неизвестно.

Ученые из Университета Торонто представили 26 апреля новое исследование, в котором они описали открытие новых 25 ПБР и таким образом на сегодня их уже известно 50. Ученые считают, что на самом деле в космосе существует намного больше ПБР, чем предполагается и новое открытие приближает к разгадке тайны их происхождения.

В результате нового наблюдения за космосом с помощью радиотелескопа CHIME, ученые из Университета Торонто, Канада, смогли обнаружить 25 новых повторяющихся быстрых радиовсплесков Фото: The Conversation

За последние 10 лет ученые смогли обнаружить очень много БР, но лишь маленькое количество из них повторялись, а не происходили всего один раз. Поэтому ученые задались вопросом: приходят ли эти разные виды радиосигналов из одного и того же источника? Новые наблюдения показывают, что, учитывая разные характеристики этих радиоимпульсов, скорее всего они берут свое начала из разных мест.

По словам астрономов, они также смогли выяснить что многие ПБР на удивление являются не очень активными и сигнал приходит с среднем только раз в неделю. Также ученые предположили, что ранее обнаруженные БР могут быть на самом деле повторяющимися радиовсплесками, просто необходимо более длительное время наблюдения за теми регионами космоса, откуда они приходят.

Ученые пока не могут понять, почему одни ПБР является частыми выбросами энергии, а другие происходят намного реже. Изучение природы этих загадочных событий продолжается и возможно ученые смогут выяснить точное происхождение этих радиосигналов из глубокого космоса.

Кстати, канадские ученые предположили, что БР могут появляться в результате взрыва сверхновых, когда умирают старые звезды. Эту теорию они хотят проверить в ближайшее время.

В начале года, как уже писал Фокус, эта же группа ученых заявила об открытии 25 новых ПБР, которые некоторые исследователи описывают, как способ общения между инопланетянами.

В апреле, как уже писал Фокус, ученые из Нидерландов заявили о том, что они нашли 5 новых БР, которые прибыли к нам с расстояния в 4 млрд световых лет.