Таємничі радіосигнали з космосу продовжують приходити: астрономи виявили ще 25

Нове відкриття збільшує в 2 рази кількість вже відомих дуже потужних радіосигналів, що повторюються.

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Швидкі радіоспалахи (ШР) є одним із найпотужніших викидів енергії, які можна зареєструвати за допомогою радіотелескопів. Ці спалахи потужного випромінювання є одним із найзагадковіших космічних явищ. В основному ШР тривають лише кілька мілісекунд і зникають, але деякі з них продовжують повторюватися. Досі вчені точно не знають, що є джерелом цих ШР, хоча існуючі теорії припускають, що за цим можуть стояти нейтронні зірки та чорні діри. В результаті нового спостереження за космосом за допомогою радіотелескопа CHIME, вчені з Університету Торонто, Канада, змогли виявити 25 нових повторюваних швидких радіоспалахів (ПШР). Таким чином вони подвоїли відому кількість цих загадкових радіосигналів, що прилітають до нас із далеких галактик, пише Space.

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За словами вчених, усі ШР є настільки сильними енергетичними подіями, що їхнє світло може повністю затьмарити собою їхню рідну галактику. Але звідки саме вони приходять, що породжує ці викиди енергії наразі невідомо.

Вчені з Університету Торонто представили 26 квітня нове дослідження, в якому вони описали відкриття нових 25 ПШР і таким чином на сьогодні їх уже відомо 50. Вчені вважають, що насправді в космосі існує набагато більше ПШР, ніж передбачається, і нове відкриття наближає до розгадки таємниці їхнього походження.

В результаті нового спостереження за космосом за допомогою радіотелескопа CHIME, вчені з Університету Торонто, Канада, змогли виявити 25 нових повторюваних швидких радіоспалахів (ПШР). Фото: The Conversation

За останні 10 років вчені змогли виявити дуже багато ШР, але лише невелика кількість з них повторювалися, а не відбувалися лише один раз. Тому вчені запитали: чи приходять ці різні види радіосигналів з одного й того ж джерела? Нові спостереження показують, що, враховуючи різні характеристики цих радіоімпульсів, найімовірніше, вони беруть свій початок з різних місць.

За словами астрономів, вони також змогли з'ясувати, що багато ПШР на подив є не дуже активними і сигнал приходить в середньому лише раз на тиждень. Також вчені припустили, що раніше виявлені ШР можуть бути швидкими радіоспалахами, що насправді повторюються, просто необхідний більш тривалий час спостереження за тими регіонами космосу, звідки вони приходять.

Вчені поки що не можуть зрозуміти, чому одні ШРП є частими викидами енергії, а інші відбуваються набагато рідше. Вивчення природи цих загадкових подій продовжується і, можливо, вчені зможуть з'ясувати точне походження цих радіосигналів з глибокого космосу.

До речі, канадські вчені припустили, що ШР можуть з'являтися внаслідок вибуху наднових, коли вмирають старі зірки. Цю теорію вони хочуть перевірити найближчим часом.

На початку року, як уже писав Фокус, ця ж група вчених заявила про відкриття 25 нових ПШР, які деякі дослідники описують як спосіб спілкування між інопланетянами.

У квітні, як уже писав Фокус, вчені з Нідерландів заявили про те, що вони знайшли 5 нових ШР, які прибули до нас з відстані 4 млрд світлових років.