Приголомшлива катастрофа. Чумацький Шлях стане одним із найяскравіших об'єктів у Всесвіті

Вчені з'ясували, як квазари стають найяскравішими об'єктами в космосі.

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Серед мільярдів видимих нам галактик деякі особливо виділяються і на фоні інших. Йдеться про галактики квазари, у яких центральне ядро настільки яскраве, що затьмарює своїм світлом всю решту галактики. Квазари — це найяскравіші об'єкти у Всесвіті й багато років астрономи намагалися з'ясувати, чому в одних галактиках є така активність центрального ядра, а в інших немає. Наразі вчені знайшли відповідь на запитання: як квазари стають найяскравішими космічними об'єктами, пише ScienceAlert.

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Учені з різних університетів Великої Британії представили нове дослідження, в межах якого вони вивчили 48 прилеглих до нас квазарів у радіусі 3,5 млрд світлових років. Порівняння з іншими галактиками, які не є квазарами, допомогло з'ясувати, чому квазари перетворюються на потужне джерело світла.

Серед мільярдів видимих нам галактик деякі особливо виділяються і натомість інших. Йдеться про галактики квазари, у яких центральне ядро настільки яскраве, що затьмарює своїм світлом всю решту галактики. Фото: комета

Квазарами вважаються активні ядра деяких галактик, які виникають внаслідок діяльності величезних чорних дір. Коли ці чорні діри поглинають з величезною швидкістю навколишню матерію, вона нагрівається до дуже високих температур з виділенням великої кількості світла. Тобто центр галактики стає настільки яскравим, що затьмарює собою світло навколишніх зірок. І чим більше матерії поглинає чорна діра, тим яскравішим стає квазар. Але звідки бере чорна діра додаткову велику кількість речовини для свого росту?

Автори нового дослідження з'ясували, що подібне може відбуватися під час зіткнення та злиття двох галактик. Коли дві галактики стикаються, то одна з чорних дір отримує надмірну матерію для харчування. Виявляється, що ще до того, як відбудеться повне злиття галактик, їхніх центрів, а значить і чорних дір, активність однієї з них зростає та з'являється квазар. Учені вважають, що поява більшості квазарів пов'язана саме із процесом злиття галактик. Хоча точно існують інші способи, але їх ще належить вивчити.

Це означає, що через кілька мільярдів років наша галактика також швидше за все перетвориться на квазар. Це станеться через те, що Чумацький Шлях розпочне процес злиття з близькою до нас великою галактикою Андромеди.

Учені вважають, що наша галактика стане одним із найяскравіших об'єктів у Всесвіті приблизно через 5 млрд років Фото: ice

Учені вважають, що наша галактика стане одним із найяскравіших об'єктів у Всесвіті приблизно через 5 млрд років. Але до цього часу Земля вже перестане існувати, адже її, як і деякі інші планети Сонячної системи, поглине Сонце, що вмирає.

Раніше Фокус уже писав про те, що астрономи змогли заглянути всередину одного з квазарів, розташованого на відстані 7,5 млрд світлових років від нас.

Також Фокус писав про те, що нещодавно астрономи виявили нові загадкові радіосигнали з космосу, джерело яких досі невідоме.

Нагадуємо, що Сонце скоро дістанеться свого максимуму і вчені розповіли, чого чекати жителям Землі, як уже писав Фокус.