Найзліша зірка у Всесвіті: знайдено світило, яке плюється плазмою зі швидкістю 1000 км/с

Дуже добре, що на Сонці не буває таких явищ, інакше життя на Землі було б неможливим.

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Японські вчені виявили один із найпотужніших спалахів, який коли-небудь спостерігали на зірках. Швидкість викиду речовини з далекої зірки становила майже 1000 км/с, пише ScienceAlert.

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Згідно з прогнозами вчених, вже через 2 роки наше Сонце досягне свого максимуму активності, а це означає, що варто очікувати на появу великої кількості сонячних плям на поверхні зірки, дуже потужних спалахів і найсильніших корональних викидів маси.

У цей час у космос із поверхні Сонця вивергатиметься величезна кількість енергії, випромінювання та гігантських потоків плазми. Звичайно ж на Сонці постійно з'являються такі виверження, але вони не мають такої сили. Вся ця сонячна активність призводить до появи геомагнітних бур, які, якщо виникають у результаті сильних вивержень, призводять до негативних наслідків Землі. У такому разі можуть настати проблеми зі зв'язком, і навіть страждають енергосистеми, тобто це призводить до відключення подачі електрики. Докладніше про цей не дуже приємний для нас період, Фокус вже писав.

Згідно з прогнозами вчених, вже через 2 роки наше Сонце досягне свого максимуму активності, а це означає, що варто очікувати на появу великої кількості сонячних плям на поверхні зірки, дуже потужних спалахів і найсильніших корональних викидів маси. Фото: Forbes

Землянам пощастило, що на Сонці не з'являються такі спалахи, які могли б повністю пробити магнітне поле нашої планети і знищити її атмосферу. Безумовно, все життя на Землі було б знищене.

Але такі потужні суперспалахи виявили астрономи з Кіотського університету, Японія, на далекій зірці, що входить до складу подвійної зіркової системи під назвою V1355 Orionis. Ця система відноситься до класу зірок під назвою Змінні типу RS Гончих Псів. У подібних системах дві зірки різного спектрального класу обертаються дуже близько одна до одної.

Японські вчені виявили один із найпотужніших спалахів, який коли-небудь спостерігали на зірках Фото: ScienceAlert

Вважається, що на зірках у таких подвійних зіркових системах відбуваються одні з найпотужніших спалахів із відомих астрономів. До того ж, деякі з таких зірок є дуже яскравими, але не у видимому діапазоні, а в рентгенівському.

До складу системи V1355 Orionis входить дві зірки: одна спектрального класу К, а друга – класу G. Саме перша з них, яка являє собою зірку субгіганта, і викидає неймовірно потужні спалахи, які супроводжуються гігантськими викидами плазми в космос.

Як показує нове дослідження, на цій зірці відбуваються одні з найпотужніших вивержень, які будь-коли бачили вчені. За словами японських астрономів, спалахи на гігантській зірці в 10 разів сильніші, ніж найпотужніші спалахи на Сонці.

До складу системи V1355 Orionis входить дві зірки: одна спектрального класу К, а друга – класу G. Саме перша з них, яка являє собою зірку субгіганта, і викидає неймовірно потужні спалахи, які супроводжуються гігантськими викидами плазми в космос Фото: ScienceAlert

Вчені зафіксували гігантський викид плазми, який у вигляді величезного потоку відлетів у космос зі швидкістю 990 км/с. Тобто, якби ви могли на своєму автомобілі розвинути таку швидкість при поїздці з Києва до Харкова, то прибули б у пункт призначення за 0,5 секунди. Вчені вважають, що під час виверження в космос відлетіли трильйони тонн плазми і це лише під час найпотужнішого викиду.

Такі спостереження за зірками дуже важливі, адже їх потужні спалахи, як уже було сказано, можуть зашкодити появі чи розвитку життя на найближчих планетах. Тому вчені намагаються зрозуміти, як відбуваються ці спалахи і що є причиною їхнього виникнення.

Спостереження за такими спалахами також може допомогти зрозуміти механізми, що стоять за появою найпотужніших спалахів на нашому Сонці.

Нагадуємо, що найяскравішими космічними об'єктами вважаються квазари й автори недавнього дослідження запропонували нову версію того, як вони з'являються, як уже писав Фокус.