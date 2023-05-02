Искусственный фотосинтез. Ученые обнаружили, как можно превратить углерод во вкусную пищу

Ученые Мюнхенского технического университета разработали революционный подход к производству протеина, позволяющий удовлетворить потребности пищевой промышленности, сохраняя в то же время окружающую среду.

Прокормить каждый раз большее население планеты и одновременно защитить окружающую среду становится все более сложной задачей. Однако исследователи Мюнхенского технического университета (TUM), возможно, разработали революционное решение. Они создали метод производства синтетического пищевого белка с помощью искусственного фотосинтеза, не только удовлетворяющего потребности индустрии пищи для животных, но и имеющего меньший экологический след, чем традиционные методы, пишет SciTechDaily.

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Движущей силой высокого спроса на пищевой белок является пищевая промышленность, которой требуются большие объемы белка, пригодного для использования в продуктах, заменяющих мясо. Традиционно белок производится крупномасштабными сельскохозяйственными методами, что требует обширного землепользования и часто приводит к негативному воздействию на биоразнообразие. Однако исследователи из TUM разработали более устойчивый подход.

Под руководством профессора Фолькера Зибера команда биотехнологии и устойчивого развития Campus Straubing TUM разработала непрямой биотехнологический процесс, который использует метанол в качестве промежуточного продукта для преобразования экологически вредного CO2 в незаменимую аминокислоту L-аланин.

Процесс включает в себя превращение CO2 в метанол с использованием экологически чистого электричества и водорода, а затем его преобразование в L-аланин в многоступенчатом процессе с использованием синтетических ферментов. Метод является высокоэффективным и позволяет получать очень высокий выход L-аланина, который необходим для питания как людей, так и животных.

По сравнению с традиционными методами производства белка в сельском хозяйстве, новый метод требует гораздо меньше места для производства того же количества L-аланина. Он также более эффективен с точки зрения использования земли, позволяя использовать метод искусственного фотосинтеза, который может производить такое же количество продуктов питания на гораздо меньшем количестве гектаров

В конечном итоге приводит к уменьшению экологического следа в сельском хозяйстве. Этот подход представляет собой значительный шаг вперед в решении проблемы обеспечения продовольствием растущего населения при сохранении окружающей среды.

Более того, этот проект — не просто одноразовая инновация. Ученые планируют расширить свои исследования для производства других аминокислот из CO2 с использованием возобновляемой энергии и дальнейшего повышения эффективности процесса реализации.

Таким образом, исследователи из TUM разработали метод создания синтетического пищевого белка с помощью искусственного фотосинтеза, который является более устойчивым и эффективным, чем традиционные методы. Их инновационный подход способен уменьшить экологический след сельского хозяйства, удовлетворяя при этом потребности животноводческой промышленности в кормах и, в конечном итоге, обеспечивая питанием растущее население планеты.

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