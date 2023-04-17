В Канаде найден участок поваленных деревьев размером с город: некоторым из них тысячи лет

Глубоко в канадской Арктике находится накопление сваленных деревьев и старой древесины площадью 51 квадратный км. Ученые нанесли на карту это древесное скопление и считают, что его влияние на планету недооценили.

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Нагромождение находится в дельте реки Маккензи в Нунавуте, самой большой и северной территории Канады. В новом исследовании ученые из Университета штата Колорадо использовали спутниковые снимки высокого разрешения и искусственный интеллект, чтобы нанести на карту огромное скопление древесины, пишет IFLScience.

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В общем, можно сказать, что его размеры такие же, как у Манхэттена. Однако само скопление можно разбить на 400 000 маленьких скоплений древесины, самый большой из которых охватывает около 20 американских футбольных полей.

В этом случае они действуют как поглотитель углерода для планеты, всасывая углекислый газ из атмосферы и сохраняя его в своей древесине, то есть оказывают значительное влияние на уровень парниковых газов в окружающую среду и изменение климата. Однако такие "пробки" часто не воспринимают серьезно и игнорируют, когда речь идет об их возможном эффекте на окружающую среду.

Вирджиния Руис-Виллануева, исследовательница из Лозаннского университета, делится: "Существует много изучений потоков углерода из воды и осадка, но мы просто не обращали внимания на древесину до недавнего времени. Это очень молодая отрасль исследований, которая развивается достаточно быстро. И важно изучать эту древесину не только для круговорота углерода в частности, но и в целом для нашего понимания того, как работают эти природные речные системы, как реки собирают и распределяют древесину".

Защищенные арктическими температурами некоторые из деревьев остаются здесь на протяжении веков Фото: Alicia Sendrowski

Исследователи подсчитали, что бревна в дельте реки Маккензи удерживают около 3,4 миллиона тонн углерода. А это достаточно большое количество даже в глобальном масштабе.

Алисия Сендровски, исследовательница и руководительница проекта во время учебы в Университете штата Колорадо, говорит: "Если взглянуть на это в перспективе, то это примерно два с половиной миллиона автомобильных выбросов в год. Конечно, это значительное количество углерода".

Во время работ можно было измерить только поверхность бревен, поэтому все, что скрывается под ней, к сожалению, осталось неизвестным. Со своей стороны это означает, что настоящий масштаб накопления углерода в коряках может быть еще больше.

Древесина накопилась здесь на протяжении большого периода, и на это повлияло несколько вещей.

Во-первых, благодаря развесистым бореальным лесам и сети высокоширотных рек дрейф в Арктике часто переноситься на огромные территории.

Во-вторых, дельта Маккензи имеет огромные размеры, что позволяет скапливаться сваленным деревьям.

И, наконец, последняя причина — холодные и часто сухие условия Арктики. Благодаря им деревья могут оставаться почти в идеальном состоянии на протяжении десятков тысяч лет. Специалисты отмечают, что некоторые деревья выглядят так, будто упали прошлой зимой, но на самом деле им десятки и сотни лет.

Благодаря углеродному анализу удалось обнаружить, что многие поваленные деревья здесь, вероятно, начали расти в 20-м веке, а возраст некоторых из них достигает 1300 лет. Однако вполне возможно, что здесь спрятаны те бревна, которые упали тысячи и тысячи лет назад.

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