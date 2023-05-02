В NASA показали насколько огромными могут быть черные дыры по сравнению с Солнцем (видео)

Благодаря новому видеоролику можно понять настоящие размеры самых больших известных черных дыр. Они впечатляют.

Сверхмассивные черные дыры находятся в центрах галактик и могут иметь разные размеры. Самые маленькие из них имеют массу, которая в 100 раз больше массы Солнца, а самые большие – в десятки миллиардов раз. Эти цифры все равно дают не очень хорошее представление о том, насколько огромными могут быть черные дыры. Благодаря новому видеоролику от NASA можно понять их настоящие размеры по сравнению с Солнцем и Солнечной системой, пишет ScienceAlert.

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Черные дыры представляют собой самые плотные космические объекты во Вселенной. Они настолько плотны и имеют такую сильную гравитацию, что само пространство-время искривляется и превращается в замкнутую сферу вокруг них. Попадая внутрь этой сферы никакой объект, даже свет не может уже выйти обратно в космос.

Границы этой сферы называются горизонтом событий и чем больше масса черной дыры, тем больше размер сферы, и он определяется гравитационным радиусом. То есть это радиус сферы, где может находиться горизонт событий, который создает объект, обладающий массой. Например, если бы наше Солнце было черной дырой, то его гравитационный радиус составил бы менее 3 км. Просто Солнце не обладает такой огромной массой, как черные дыры.

Черные дыры представляют собой самые плотные космические объекты во Вселенной Фото: Getty

По словам ученых из NASA, сейчас известно о существовании более 100 сверхмассивных черных дыр. Они превращаются в объекты колоссального размера благодаря столкновению двух галактик с черными дырами меньшего размера в их центрах.

Но черные дыры могут быть не такими уж и огромными. Считается, что самые маленькие черные дыры имеют массу, которая в 5 раз больше массы Солнца. Они появляются в результате взрывной смерти звезд (взрыв сверхновой) и называются черными дырами звездной массы. Самыми большими черными дырами в этой категории являются те, масса которых в 65 раз больше массы Солнца. Бывает так, что черные дыры звездной массы сливаются друг с другом и превращаются в черные дыры с объединенной массой.

Но их размеры не идут ни в какое сравнение с размерами сверхмассивных и ультрамассивных черных дыр. Хотя для астрономов остается загадкой почему так мало было обнаружено черных дыр с так называемой промежуточной массой. Но и между сверхмассивными черными дырами также имеется большая разница в размерах. И это хорошо видно на новом видеоролике NASA.

Например, в карликовой галактике J1601+3113 находится сверхмассивная черная дыра, масса которой в 100 тысяч раз больше массы Солнца. Гравитационный радиус этой черной дыры составляет примерно половину диаметра Солнца, то есть где-то 700 тысяч км.

Что касается Млечного Пути, то в центре нашей галактики находится черная дыра Стрелец A*, масса которой в 4,3 млн раз больше массы Солнца. А черная дыра M87*, снимок которой был первым прямым изображением черной дыры, имеет массу, превышающую массу нашей звезды в 5,3 млрд раз.

А черная дыра M87*, снимок которой был первым прямым изображением черной дыры, имеет массу, превышающую массу нашей звезды в 5,3 млрд раз Фото: wikipedia

Например, в центре галактики NGC 7727 находятся сразу две сверхмассивные черные дыры: одна имеет массу в 154 млн масс Солнца, а вторая – в 6,3 млн масс Солнца. Они находятся в стадии слияния из-за того, что эта галактика появилась в результате столкновения двух галактик, и их черные дыры начали процесс объединения.

Самая большая черная дыра, которая на самом деле является ультрамассивной черной дырой, — это объект под названием TON-618. Считается, что ее масса в 66 млрд раз больше массы Солнца и это при том, что в теории самые большие черные дыры должны иметь массу не больше, чем в 50 млрд масс нашей звезды.

Хотя некоторые астрономы все же считают, что TON-618 не нарушает теоретических пределов размера черных дыр и на самом деле масса этой черной дыры в 40 млрд раз больше массы Солнца. Об этом космическом объекте Фокус уже подробно писал.

Напоминаем, что ученые нашли в космосе "Страшную Барби". Этот очень яркий объект появился благодаря очень большой черной дыре, когда она "питалась" огромной звездой, как уже писал Фокус.