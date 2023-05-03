Смертельная тактика древней войны: найдены останки римских солдат, убитых химическим оружием

В небольшом тоннеле солдаты вели смертельное подземное сражение с применением ужасного химического оружия.

Еще в 1930-х годах археологи, работавшие в Дура-Европос в Сирии, обнаружили жуткое место. У западных стен древнего города обнаружили остатки ожесточенной битвы: останки 19 римских солдат и одного персидского солдата в тесной шахте, едва достаточно для того, чтобы в ней мог стоять человек, пишет IFLScience.

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Согласно археологическим исследованиям, сасаниды пытались подорвать оборону римлян. Они стремились создать брешь в обороне города, прокопав туннель под толстыми стенами римской военной базы. Солдаты начали свою операцию из соседней камерной гробницы некрополя. Их целью было обрушить башню и подорвать около 15 метров куртины, создав тем самым брешь, достаточно широкую для колонны войск.

Однако римляне, вероятно, узнали о подземной активности и начали контроперацию. Они попытались захватить туннель персов, надеясь сорвать атаку. В итоге оба туннеля встретились, что привело к сражению под землей.

По первоначальным оценкам, сасаниды оттеснили римлян и убили их, после чего подожгли римскую часть туннеля. Однако в более поздней оценке археолога Саймона Джеймса было предложено альтернативное объяснение. По мнению Джеймса, римские солдаты были убиты в результате раннего примера химической войны.

Сасаниды, вероятно, знали о римской контратаке и затаились в ожидании. Когда римляне начали прорываться в пустоту под городской стеной, персы отступили в свой подходный туннель. Используя битум и кристаллы серы, они подожгли римский туннель, создав смертоносный коктейль из горячих дымов. Джеймс предполагает, что солдаты прокачивали эти газы через туннель с помощью мехов, как это делалось раньше в подобных сражениях.

Римляне были быстро ошеломлены и задохнулись в течение нескольких секунд, пытаясь спастись от "сернистых облаков ада". Их тела были намеренно свалены в кучу, чтобы создать заградительную стену. Возможно, некоторые из римлян были еще живы, когда их тащили для создания кучи. Один сасанидский солдат также погиб от ядовитых испарений.

В целом, раскопки в Дура-Европос являются навязчивым напоминанием о том, на что были готовы пойти древние армии, чтобы получить преимущество в бою. Тесные, задымленные туннели и жуткие груды тел дают незабываемое представление об ужасах древней войны.

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