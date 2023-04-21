Жуткое открытие: древний некрополь найден в самом сердце Парижа

Археологи обнаружили 50 могил в древнем парижском некрополе, датируемых ІІ веком н. э. и получили возможность узнать о погребальных обрядах и жизни племени паризийцев.

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Париж, город огней, всегда был окутан тайнами и рассказами о сверхъестественном. От ужасающих массовых захоронений в Словакии до печально известных чумных ям в Лондоне — история Европы полна напоминаний о ее жестоком прошлом. А теперь археологи обнаружили новый кладезь мрачной истории в самом центре Парижа — древний некрополь, содержащий 50 могил, датируемых II веком нашей эры, пишет IFLScience.

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Хотя часть некрополя была известна еще в 1800-х годах, новое исследование открывает нетронутую область, предлагая редкий взгляд на жизнь, ритуалы и верования племени паризийцев, древних жителей Лютеции. Некрополь расположен всего в нескольких метрах от оживленного вокзала Порт-Ройял, что делает его жуткой и увлекательной туристической достопримечательностью.

Хотя часть некрополя была известна еще в 1800-х годах, новое исследование открывает нетронутую область, предлагая редкий взгляд на жизнь, ритуалы и верования племени паризиев, древних жителей Лютеции Фото: Nicolas Warmé, INRAP

Захваченный римлянами город Лютеция мог похвастаться многими технологическими достижениями, включая акведуки, бани, амфитеатр и укрепления. Однако больше всего выделялись кладбища, а некрополь Сен-Жак занимал площадь около четырех гектаров.

Новые раскопки, начавшиеся в марте, уже позволили обнаружить множество могильных предметов, начиная от повседневных вещей, таких как керамические и стеклянные емкости, и заканчивая более ритуальными предметами, такими как монеты, вложенные в рот умерших. Эти предметы дают бесценный ключ к разгадке истории захоронений, позволяя датировать их вторым веком нашей эры.

Новые раскопки, начавшиеся в марте, уже позволили обнаружить множество могильных предметов Фото: Gwenaelle Desforges, INRAP

Сами могилы однородны, состоят исключительно из захоронений, все из которых были найдены в гробах. Обувь умерших была положена либо у их ног, либо рядом с ними как подношение. Новые раскопки также проливают свет на здоровье и жизнь племени паризийцев благодаря анализу ДНК.

Это открытие демонстрирует готическое и галльское происхождение Парижа, укрепляя его репутацию духовного дома для всего макабрического. Современная команда планирует восстановить все находки, предлагая беспрецедентный взгляд на похоронные обряды древних парижан.

Расследования все еще продолжаются, кто знает, какие еще тайны скрываются под улицами города.

Ранее Фокус разбирался с теориями, которые исследователи предлагают по поводу места захоронения королевы древних племен Англии. Боудикка бросила вызов могущественному врагу, а пока основные силы римлян подходили к Уэльсу, она подожгла Лондон, Веруламий и Колчестер.

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