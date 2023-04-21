Моторошне відкриття: стародавній некрополь знайдено в самому серці Парижа

Археологи виявили 50 могил у стародавньому паризькому некрополі, що датуються ІІ століттям н. е. і отримали можливість дізнатися про похоронні обряди та життя племені паризійців.

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Париж, місто вогнів, завжди був оповитий таємницями та розповідями про надприродне. Від жахливих масових поховань у Словаччині до сумнозвісних чумних ям у Лондоні — історія Європи переповнена нагадуваннями про його жорстоке минуле. А тепер археологи відкрили нову скарбницю моторошної пам'яті в самому серці Парижа — стародавній некрополь, що містить 50 могил, датованих другим століттям нашої ери, пише IFLScience.

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Хоча про частину некрополя знали ще з 1800-х років, це нове дослідження відкриває незайману ділянку, пропонуючи рідкісний погляд на життя, ритуали та вірування племені паризійців, давніх мешканців Лютеції. Некрополь розташований всього в декількох метрах від жвавого вокзалу Порт-Рояль, що робить його моторошною і неймовірною туристичною атракцією.

Хоча про частину некрополя знали ще з 1800-х років, це нове дослідження відкриває незайману ділянку, пропонуючи рідкісний погляд на життя, ритуали та вірування племені парізійців, давніх мешканців Лютеції Фото: Nicolas Warmé, INRAP

Окуповане римлянами місто Лютеція могло похвалитися багатьма технологічними досягненнями, включаючи акведуки, лазні, амфітеатр та укріплення. Однак найбільше виділялися кладовища, зокрема некрополь Сен-Жак, що займає площу близько чотирьох гектарів.

Нові розкопки, які розпочалися в березні, вже виявили безліч поховальних предметів, починаючи від повсякденних речей, таких як керамічний і скляний посуд, і закінчуючи ритуальними, такими як монети, покладені в рот небіжчикам. Всі вони дають безцінні підказки до історії поховань, дозволяючи команді датувати їх другим століттям нашої ери.

Нові розкопки, які розпочалися в березні, вже виявили безліч поховальних предметів Фото: Gwenaelle Desforges, INRAP

Самі могили однотипні, складаються лише з поховань. Взуття померлих лежало або біля ніг, або поруч, як підношення. Нові розкопки також проливають світло на здоров'я та життя племені паризійців завдяки аналізу ДНК.

Це відкриття демонструє готичне та галльське походження Парижа, додаючи до його репутації духовної домівки для всього похмурого. Сучасна команда планує відновити всі знахідки, пропонуючи безпрецедентне розуміння похоронних обрядів стародавніх парижан.

Поки розслідування ще тривають, хто знає, які ще таємниці ховаються під міськими вулицями.

Раніше Фокус розбирався з теоріями, які дослідники пропонують щодо місця поховання королеви древніх племен Англії. Боудіка кинула виклик могутньому ворогу, а поки основні сили римлян підходили до Уельсу, вона підпалила Лондон, Веруламій і Кольчестер.

Також ми розповідали про потойбічного захисника древніх людей. Вчені виявили, кому належали срібні руки з некрополя етрусків.