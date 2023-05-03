Эволюции в Индии больше нет: из школьных учебников частично выбросили теорию Дарвина

Правительство Моде в Индии попало "под обстрел" после того, как объявило об изъятии упоминаний о Чарльзе Дарвине и его теории эволюции из некоторых школьных учебников.

Индуистское националистическое правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди оказалось в центре споров после того, как объявило об изъятии ссылок на Чарльза Дарвина и его теорию эволюции из некоторых школьных учебников. Такое решение принял Национальный совет образовательных исследований и обучения (NCERT), государственная организация, ответственная за отбор учебников и разработку обучающих программ для 256-миллионного населения Индии, пишет Ancient Origins.

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Хотя эволюция по-прежнему преподается, вопросы о ней были исключены из экзаменов девятого и десятого классов на 2021-22 учебный год. Однако недавнее решение исключить эволюцию из учебников по естественным наукам, которые читают учащиеся этих классов, внесло ее в список запрещенных тем. Этот шаг вызвал критику со стороны индийских ученых, которые рассматривают его как политизацию науки режимом Моди.

Решение об исключении эволюции из учебников по естественным наукам было связано с индуистским националистическим движением, которое отвергает эволюцию в основном по религиозным соображениям. Это движение поддерживает правительство Моди, которое подвергается критике за вмешательство в преподавание естественных наук. Например, Кришна Кумар, бывший глава NCERT, раскритиковал этот шаг, отметив, что ни один ученик не должен сдавать 10-й класс, не зная, кто такой Дарвин.

Некоммерческая организация Breakthrough Science Society собрала подписи более 4 000 ученых и исследователей под открытым письмом, призывая NCERT отменить свое решение и вернуть эволюцию в список утвержденных предметов для учащихся младших классов средней школы. Эволюционный биолог Амитабх Джоши, представитель Центра передовых научных исследований имени Джавахарлала Неру, также назвал исключение эволюции из учебников по естественным наукам "пародией на понятие всестороннего среднего образования".

Несмотря на критику, ученики, которые решили изучать биологию в качестве факультатива в 11-м и 12-м классах, по-прежнему будут пользоваться учебниками, где обсуждается эволюция. Тем не менее этот шаг вызвал обеспокоенность по поводу индоктринации молодых учеников к определенной идеологической позиции, особенно учитывая, что правительство Моди внесло изменения и в другие типы текстов. Например, NCERT удалил из учебников по политологии и истории отрывки, которые вызывают у индуистских националистов неприятие.

Индусские националистические реформаторы образования, которые в настоящее время руководят NCERT, также взяли под прицел древнюю политическую историю страны, в частности, стремясь лишить легитимности или игнорировать достижения и вклад мусульман. Они приказали исключить из индийских учебников истории целые разделы, посвященные Моголам, исламскому народу, чьи лидеры правили Индийским субконтинентом с 16 по 19 век.

В период расцвета своего могущества империя Великих Моголов простиралась от южной Индии до земель современных Бангладеш и Афганистана. Исключение этой важной части истории Индии вызвало возмущение среди ученых и заинтересованных граждан, которые утверждают, что школьникам отказывают в праве узнать о достижениях этой империи.

Все эти цензурные действия подверглись резкой критике со стороны академиков и ученых, которые рассматривают их как попытки манипулировать образованием в соответствии с определенной политической и идеологической повесткой дня. Хотя неизвестно, изменит ли индийское правительство свой курс, очевидно, что потребуются постоянные прогрессивные усилия, чтобы повлиять на долгосрочные результаты этих решений.

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