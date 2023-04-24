Придется переписать хронологию эволюции: исследователи обнаружили окаменелость перца чили

Исследователи обнаружили окаменевший перец чили в Колорадо, который может переписать историю эволюции и бросить вызов нашему пониманию того, когда и где возникло растение.

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Формация Грин-Ривер на северо-западе Колорадо и юго-западе Вайоминга является одним из важнейших мест для изучения эоценового периода. Недавно исследователи из Университета Колорадо в Боулдере изучили три хорошо сохранившихся окаменелости, собранных в этой местности, которые могут перевернуть наше понимание эволюции растений, пишет New Atlas.

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Окаменелости принадлежат к семейству пасленовых, Solanaceae, которое включает более 2 000 видов растений, таких как томаты, картофель, болгарский перец (капсикум) и перец чили. Считается, что перец чили, Capsiceae, возник в Южной Америке около 10-15 миллионов лет назад, но недавно обнаруженные окаменелости могут поставить под сомнение это мнение.

Исследователи заметили уникальную особенность у одного из ископаемых — чашечку, зеленую, похожую на шляпку часть стебля, которая "держится" на верхушке чили. Эта особенность встречается только у группы из 80 или 90 видов растений перца чили, что делает ее интересным открытием.

Североамериканские образцы сравнили с ископаемым плодом паслена из формации Эсмеральдас в Колумбии, Южная Америка, и обнаружили, что они имеют одинаковые временные рамки, что указывает на то, что семейство Capsicaeae было распространено в Северной и Южной Америке уже 50 миллионов лет назад. Это говорит о том, что существующая хронология эволюции перца чили, возможно, нуждается в корректировке.

Обнаружение этих окаменелостей также позволяет предположить, что семейство пасленовых могло зародиться в Северной Америке и распространиться в противоположном направлении, чем считалось ранее. Плодоядные птицы могли переносить семена и растения, перелетая с континента на континент около 60 миллионов лет назад, что привело к распространению семейства пасленовых по всей Америке.

Интересно, что окаменелости были собраны еще в 1990-х годах, но только недавно были проанализированы, поскольку в мире не так много "солантологов" — ботаников, изучающих семейство пасленовых.

Это открытие побудило исследователей изучить другие окаменелости, чтобы раскрыть их секреты, поскольку они считают, что в музеях по всему миру может быть еще много новых ископаемых видов, ожидающих своего открытия.

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