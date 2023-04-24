Доведеться переписати хронологію еволюції: дослідники виявили скам'янілості перцю чилі

Дослідники виявили скам'янілий перець чилі в Колорадо, який може переписати історію еволюції та кинути виклик нашому розумінню того, коли і де виникла рослина.

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Формація Грін-Рівер на північному заході Колорадо та південному заході Вайомінгу є одним з найважливіших місць для вивчення еоценового періоду. Нещодавно дослідники з Університету Колорадо в Боулдері вивчили три добре збережені скам'янілості, зібрані в цій місцевості, які можуть перевернути наше розуміння еволюції рослин, пише New Atlas.

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Скам'янілості належать до родини пасльонових (Solanaceae), яка налічує понад 2 000 видів, таких як помідори, картопля, болгарський перець (капсикум) та перець чилі. Вважалося, що "плем'я" перцю чилі (Capsiceae) з'явилося в Південній Америці близько 10-15 мільйонів років тому, але нещодавно виявлені скам'янілості можуть поставити під сумнів цю думку.

Дослідники помітили унікальну особливість однієї зі скам'янілостей — чашечку, зелену, схожу на капелюшок частину стебла, яка "тримається" на верхівці перцю чилі. Ця особливість зустрічається лише у групи з 80 або 90 видів рослин перцю чилі, що робить це відкриття дивовижним.

Північноамериканські зразки порівняли зі скам'янілими плодами пасльонових з формації Есмеральдас у Колумбії, Південна Америка, і виявилося, що вони мають однакову хронологію, що вказує на те, що родина Капсикові вже була поширена в Північній і Південній Америці ще 50 мільйонів років тому. Це свідчить про те, що сучасна хронологія еволюції перцю чилі, можливо, потребує коригування.

Відкриття цих скам'янілостей також дозволяє припустити, що родина пасльонових могла виникнути в Північній Америці і поширитися в протилежному напрямку, ніж вважалося раніше. Можливо, птахи, що харчувалися фруктами, перелітали з континенту на континент близько 60 мільйонів років тому, переносячи насіння і рослини, що призвело до поширення цієї родини по всій Америці.

Цікаво, що скам'янілості знайшли ще в 1990-х роках, але проаналізували лише нещодавно, оскільки в світі не так багато "солантологів" — ботаніків, які вивчають родину пасльонових рослин.

Це відкриття заохотило дослідників вивчати інші скам'янілості, щоб розкрити їхні таємниці, оскільки вони вважають, що в музеях світу може бути ще багато нових викопних видів, які чекають на відкриття.

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