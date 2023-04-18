Древніший за хліб. Вчені створили унікальну модель еволюції та окультурення виноградної лози

Виноградна лоза, одна з найдавніших культур у світі, має складну історію еволюції та окультурення. Вона бере свій початок з 11 000 років до нашої ери на Південному Кавказі. Команда вчених представила найдетальнішу модель її еволюції та проходження складного клімату.

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Команда дослідників із різних країн використала зразки ДНК з понад 3500 зразків та представила найдетальнішу модель еволюції виноградної лози, яка показує, як вона пережила зміни клімату і зібрала гени з Азії через міграції людей. Про це пише SciTechDaily.

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Виноградна лоза має довгу історію як одна з найдавніших культур у світі. Вино, виготовлене з винограду, було одним з перших продуктів, яким почали торгувати по всьому світу, відіграючи ключову роль в обміні культурами, ідеями та релігіями.

Наприкінці льодовикового періоду виноградна лоза походить від європейської дикої лози. Сьогодні збереглося лише кілька реліктових популяцій цієї дикої лози, одну з яких можна знайти на території Кеч вздовж річки Рейн, між містами Карлсруе і Мангейм.

Точне походження окультурення дикої лози та еволюція тисяч сортів винограду залишаються оповиті таємницею, загубленою в доісторичній епосі. Однак відомо, що виноградна лоза вистояла в умовах значних кліматичних змін і отримала генетичний матеріал з Азії під час ранньої міграції людей. Проте питання про те, чи має виноград, який використовують для виробництва вина, і столовий виноград однакове походження, залишається без відповіді.

Професор Петер Нік з Інституту рослинництва імені Йозефа-Готліба Кельрейтера (JKIP) ділиться: "Вже кілька років відомо, що сьогоднішній Шовковий шлях колись був винним шляхом. Китайський символ алкоголю походить від грузинських глечиків для вина, так званих кеврі".

Виноградні лози (зліва - дикий виноград, столовий виноград і виноград для виробництва вина) супроводжували цивілізації протягом тисячоліть Фото: Karlheinz Knoch, KIT

Ідея Ніка дала поштовх до створення дослідницької мережі з 16 країн, які надали не лише дикі лози та старі види зі своїх регіонів, але й знання про їхнє походження та історію. За найскладніших обставин, спричинених глобальною політичною ситуацією, зразки ДНК понад 3500 виноградних лоз, зокрема понад 1000 диких видів, надіслали до Державної ключової лабораторії зі збереження та використання біоресурсів Юньнаньського сільськогосподарського університету.

Там під керівництвом доктора Вей Чена розшифрували геноми і створили найдетальнішу на сьогоднішні модель еволюції та окультурення виноградної лози. Тепер зародження виноградарства на Південному Кавказі можна датувати раніше, ніж 11 000 років до нашої ери. Це означає, що вино старше за хліб. Технологія виноградарства дуже швидко поширилася через Середземномор'я на захід.

У найкоротші терміни схрещування з місцевими дикими лозами дало велику різноманітність виноградів, які розмножувалися за допомогою живцювання. Близько 7000 років тому на Близькому Сході великоплідні види перетворилися на столові виногради.

Дослідники створили унікальну у світі колекцію європейських диких виноградів і дуже старих середньовічних видів, які ще кілька років тому вважалися зниклими.

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