Древнее хлеба. Ученые создали уникальную модель эволюции и окультуривания виноградной лозы

Виноградная лоза, одна из самых древних культур в мире, имеет сложную историю эволюции и окультуривания. Она берет свое начало с 11 000 лет до нашей эры на Южном Кавказе. Команда ученых представила наиболее подробную модель ее эволюции и прохождение сложного климата.

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Команда исследователей из разных стран использовала образцы ДНК из более 3500 образцов и представила наиболее подробную модель эволюции виноградной лозы, которая показывает, как она пережила изменения климата и собрала гены из Азии из-за миграции людей. Об этом пишет SciTechDaily.

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Виноградная лоза имеет долгую историю как одна из самых древних культур в мире. Вино, изготовленное из винограда, являлось одним из первых продуктов, которым начали торговать по всему миру, играя ключевую роль в обмене культурами, идеями и религиями.

В конце ледникового периода виноградная лоза происходит от европейской дикой лозы. Сегодня сохранилось лишь несколько реликтовых популяций этой дикой лозы, одну из которых можно найти на территории Кеч вдоль реки Рейн между городами Карлсруэ и Мангейм.

Точное происхождение окультуривания дикой лозы и эволюция тысяч сортов винограда остаются окутанными тайной, утерянной в доисторической эпохе. Однако известно, что виноградная лоза устояла в условиях значительных климатических изменений и получила генетический материал из Азии во время ранней миграции людей. Однако вопрос о том, есть ли виноград, который используют для производства вина, и столовый виноград одинаковое происхождение, остается без ответа.

Профессор Петер Ник из Института растениеводства имени Йозефа-Готлиба Кельрейтера (JKIP) делится: "Уже несколько лет известно, что сегодняшний Шелковый путь когда-то был винным путем. Китайский символ алкоголя происходит от грузинских кувшинов для вина, так называемых кеври".

Виноградные лозы (слева – дикий виноград, столовый виноград и виноград для производства вина) сопровождали цивилизации на протяжении тысячелетий Фото: Karlheinz Knoch, KIT

Идея Ника дала толчок к созданию исследовательской сети из 16 стран, предоставивших не только дикие лозы и старые виды из своих регионов, но и знания об их происхождении и истории. При самых сложных обстоятельствах, вызванных глобальной политической ситуацией, образцы ДНК более 3500 виноградных лоз, в том числе более 1000 диких видов, были направлены в Государственную ключевую лабораторию по сохранению и использованию биоресурсов Юньнаньского сельскохозяйственного университета.

Там под руководством доктора Вэй Чена расшифровали геномы и создали наиболее подробную на сегодня модель эволюции и окультуривания виноградной лозы. Теперь зарождение виноградарства на Южном Кавказе можно датировать раньше 11 000 лет до нашей эры. Это означает, что вино старше хлеба. Технология виноградарства очень быстро распространилась через Средиземноморье на запад.

В кратчайшие сроки скрещивания с местными дикими лозами дало большое разнообразие виноградов, размножавшихся с помощью черенки. Около 7000 лет назад на Ближнем Востоке крупноплодные виды превратились в столовые винограды.

Исследователи создали уникальную в мире коллекцию европейских диких виноградов и очень старых средневековых видов, еще несколько лет назад считавшихся пропавшими.

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