Больше никогда не будет прежним: ученые рассказали, как потепление Земли изменит вкус вина

Исследователи уверены, что из-за неизбежных изменений климата нам придется привыкать к новым сортам.

Related video

Десятилетиями ученые изучают глобальные изменения климата Земли в надежде предотвратить неизбежное потепление. Однако каждое новое исследование все больше свидетельствует о том, что нам не удастся сдержать глобальное потепление планеты, а значит в будущем жизнь человечества существенно изменится, пишет Daily Mail.

Исследователи полагают, что в будущем мы столкнемся не только с повышением уровня моря из-за потепления, плохие новости ждут и любителей вина — велика вероятность, что в ближайшем будущем нам придется привыкать к новым сортам. Ученые считают, что солнце и высокие температуры сделают вино более крепким и сладким, что понравится, увы, не всем.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Кроме того, исследователи полагают, что подобные изменения существенно усложнят работу дегустаторов. Простыми словами, сомелье станет сложнее различать тонкие ароматы, так как более высокие температуры сделают вино более сладким и "джемовым", а количество традиционных землистых и цветочных вкусов существенно уменьшится.

По словам профессора экологии Ланкастерского университета Эмы Сэйер, более высокие температуры также вероятно приведут к повышению содержания алкоголя. Ученая полагает, что такие изменения в винной индустрии помогут выявить некоторых людей, которые любят рассуждать вине, однако не совсем понимают, о чем говорят.

Сэйер отмечает, что работа винных экспертов существенно усложнится тем, что им необходимо будет чувствовать разницу в винах, выращенных при разных температурах, а также узнать о новых сортах, которые появятся в результате изменения климата.

Исследователи также полагают, что изменятся и эксклюзивные дорогие вина, поскольку они производятся из винограда, подходящего для более прохладного климата с правильной кислотностью, а он станет редким и востребованным материалом. Еще одной проблемой, с которой столкнуться производители вина, станет сокращение растительных соединений, называемых танинами — это также произойдет из-за повышения температуры.

В некоторых случаях изменения климата приведет к увеличению количества осадков, в результате молодые вина с каждым годом будут терять свои вкусовые качества, пока не потеряют вкус вовсе. Исследователи, полагают, что такая участь ждет, например, Великобританию.

Исследователи отмечают, что производители вина пытаются адаптироваться к изменениям климата, собирая урожай раньше и совершенствуя способы ферментации. Однако так или иначе нам все равно придется привыкнуть к новым сортам, которые неизбежно появятся в результате нагрева планеты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, что заставляет нас пить больше вина.