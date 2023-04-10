Більше ніколи не буде таким, як раніше: вчені розповіли, як потепління Землі змінить смак вина

Дослідники впевнені, що через неминучі зміни клімату нам доведеться звикати до нових сортів.

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Десятиліттями вчені вивчають глобальні зміни клімату Землі, сподіваючись запобігти неминучому потеплінню. Однак кожне нове дослідження дедалі більше свідчить про те, що нам не вдасться стримати глобальне потепління планети, а отже, у майбутньому життя людства істотно зміниться, пише Daily Mail.

Дослідники вважають, що в майбутньому ми зіткнемося не лише з підвищенням рівня моря через потепління, погані новини чекають і на любителів вина — велика ймовірність, що в найближчому майбутньому нам доведеться звикати до нових сортів. Учені вважають, що сонце та високі температури зроблять вино міцнішим і солодшим, що сподобається, на жаль, не всім.

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Крім того, дослідники вважають, що подібні зміни суттєво ускладнять роботу дегустаторів. Простими словами, сомельє буде складніше розрізняти тонкі аромати, тому що вищі температури зроблять вино солодшим і "джемовим", а кількість традиційних землистих і квіткових смаків суттєво зменшиться.

За словами професорки екології Ланкастерського університету Еми Сейєр, вищі температури також ймовірно призведуть до підвищення вмісту алкоголю. Вчена вважає, що такі зміни у винній індустрії допоможуть виявити деяких людей, які люблять розмірковувати про вино, проте не зовсім розуміють, про що говорять.

Сейєр зазначає, що робота винних експертів суттєво ускладниться тим, що їм необхідно буде відчувати різницю у винах, вирощених за різних температур, а також дізнатися про нові сорти, які з'являться внаслідок зміни клімату.

Дослідники також вважають, що зміняться й ексклюзивні дорогі вина, оскільки вони виробляються з винограду, що підходить для прохолоднішого клімату з правильною кислотністю, а він стане рідкісним і жаданим матеріалом. Ще однією проблемою, з якою зіткнуться виробники вина, стане скорочення рослинних сполук, званих танінами, — це також станеться через підвищення температури.

У деяких випадках зміна клімату призведе до збільшення кількості опадів, внаслідок чого молоді вина з кожним роком втрачатимуть свої смакові якості, доки не втратять смак зовсім. Дослідники вважають, що така доля чекає, наприклад, Великобританію.

Дослідники зазначають, що виробники вина намагаються адаптуватися до змін клімату, збираючи врожай раніше та вдосконалюючи способи ферментації. Однак так чи інакше нам все одно доведеться звикнути до нових сортів, які неминуче з'являться внаслідок нагрівання планети.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зрозуміли, що змушує нас пити більше за вино.