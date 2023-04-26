Находка из пещеры на Аляске переписывает историю человечества: виновата древняя "медвежья" кость

Генетический анализ доисторических костей, найденных на Аляске, указывает на связь с современными коренными народами.

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Представьте себе: вы глубоко в пещере на Аляске и держите в руках то, что кажется обычной медвежьей костью. Но что если бы вам сказали, что этот неприметный предмет может пролить свет на историю человечества так, как это никогда раньше не делалось? Именно это почувствовала команда исследователей из Университета Буффало, пишет IFLScience.

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Шарлотта Линдквист, доцент кафедры биологических наук в Колледже искусств и наук Университета Буффало, и ее коллеги исследовали останки млекопитающих в пещере, расположенной на юго-восточном побережье Аляски.

То, что они приняли за кость медведя, оказалось останками человеческой женщины, жившей в этом районе около 3 000 лет назад, согласно последующему генетическому анализу. Самое интересное? Потомки этого древнего человека до сих пор живут в том же районе, где тысячи лет назад поселились их предки.

"Мы поняли, что современные коренные народы Аляски, если они остались в регионе со времен самых ранних миграций, могут быть связаны с этим доисторическим человеком", — говорит Альбер Акил, аспирант Университета Буффало в области биологических наук и первый автор статьи.

Анализируя останки, подобные кости, найденной в пещере, анализ ДНК оказался особенно полезным, чтобы помочь археологам ответить на вопросы, связанные с историей человечества.

В данном случае анализ помог исследователям определить, что женщина из пещеры была тесно связана с коренными жителями Аляски, которые до сих пор проживают в этом регионе, включая народность тлинкит, хайда и другие.

Этот вывод показывает, что генетическая преемственность существовала на юго-востоке Аляски на протяжении тысячелетий и продолжается по сей день. Tatóok yík yées sháawat (Молодая леди в пещере), как назвала эту особь Ассоциация кооперативов Врангелла, по-видимому, тесно связана с тлинкитами и соседними племенами побережья.

Самое интересное, что ее останки помогли исследователям понять первые миграции на континент и взаимодействие между людьми из разных волн мигрантов, осевших на Тихоокеанском Северо-Западе в доколониальную эпоху, и то, как это связано с современными территориальными моделями.

Коренные жители Аляски сыграли решающую роль в этих исследованиях, особенно в изучении пещер, где был найден Tatóok yík yées sháawat. В устных рассказах о происхождении народа тлинкитов говорится о последнем извержении горы Эджкумбе, которое произошло около 4 500 лет назад.

Это означает, что они проживали в этом районе примерно в то же время, и изучение молодой женщины в пещере и ее родственников имеет последствия, выходящие за рамки антропологии и позволяющие информировать современных тлинкитов.

"Очень интересно внести свой вклад в наши знания о предыстории юго-восточной Аляски", — говорит Акил.

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