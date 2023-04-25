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Технологии и наука

Полинезийская миграция: отслеживая истоки одной из величайших морских цивилизаций

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Фото: Aymeric Hermann | За многие столетия до того, как европейцы ступили на американский континент, полинезийцы уже успели сделать себе имя в мире парусных технологий и навигации

Недавнее исследование геохимических характеристик каменных артефактов проливает новый свет на мобильность и взаимосвязи полинезийских обществ в западной части Тихого океана, Меланезии и Микронезии.

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За многие столетия до того, как европейцы ступили на американский континент, полинезийцы уже успели сделать себе имя в мире парусных технологий и навигации. Эти искусные мореплаватели быстро мигрировали к востоку, поселившись на островах по всему региону: от Самоа и Тонга до острова Пасхи на востоке, Гавайских островов на севере и Новой Зеландии на юге. Однако об их миграциях западнее 180-го меридиана еще многое остается неизвестным, пишет HeritageDaily.

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Недавно многопрофильная команда из Национального центра научных исследований провела исследование каменных артефактов, известных как адзе, которые были собраны в Вануату, на Соломоновых и Каролинских островах. Анализируя геохимические характеристики и изотопный состав этих артефактов и сравнивая их с природными породами и археологическими карьерами в этом районе, исследователи смогли определить их геологический источник и лучше понять связи между полинезийскими обществами в западной части Тихого океана, Меланезии и Микронезии, которые часто называют "полинезийскими выбросами".

Из восьми адз, изученных группой, шесть были отслежены до каменоломни Татагаматау на острове Тутуила в Американском Самоа, который находится на расстоянии более 2500 километров от родины полинезийцев.

По словам Аймерика Херманна из Национального центра научных исследований, "адзы Татагаматау были одними из самых распространенных предметов в Западной и Восточной Полинезии, а происхождение адз Таумако и Эмаэ позволяет предположить всплески мобильности на большие расстояния в направлении аутлоров, аналогичные тем, которые привели к заселению Восточной Полинезии".

Это исследование предполагает, что полинезийские моряки могли сыграть важную роль в распространении конкретных предметов материальной культуры и технологий, таких как раковинные адзы, ткацкие станки и обсидиановые острия, среди мозаики обществ тихоокеанских островов в западной части Тихого океана в течение последнего тысячелетия н. э.

Результаты исследования также проливают свет на историю культурных систем в Тихом океане и схемы взаимодействия между обществами тихоокеанских островов. Используя атомно-эмиссионную спектроскопию и масс-спектрометрию для измерения концентрации оксидов, микроэлементов и радиогенных изотопов, команда смогла разработать передовой подход к геохимическому поиску источников, включающий компьютерное сравнение с открытыми базами данных.

Ранее Фокус писал о том, что археологи впервые в истории нашли изображение исчезнувшего народа — древних тартессцев.