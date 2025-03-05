Пожертвовал жизнью ради науки: на что пошел ученый, чтобы исследовать желтую лихорадку

Желтая лихорадка была одной из самых смертоносных болезней в истории, которые вызвали немало эпидемий в Америке после того, как попали на континент из Африки в XVI веке. Однако только в конце XX века ученые смогли исследовать эту болезнь и способ ее распространения.

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В конце XX века американский ученый Джесси Уильям Лейзир принес большую жертву во имя медицинского прогресса. Убежденный, что именно комары распространяют желтую лихорадку, он позволил укусить себя зараженному насекомому, пишет IFLScience.

Через несколько недель ученый умер от болезни. Его смерть, однако, сыграла решающую роль в подтверждении способа передачи одной из самых смертоносных болезней в истории. Считается, что желтая лихорадка, которая происходит из африканских тропических лесов, попала в Америку в XVI веке в результате европейской колонизации и трансатлантической работорговли.

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В теплом и влажном климате Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна болезнь прижилась, периодически всплывая в виде опустошительных вспышек. Лишь во время испано-американской войны 1898 года, когда тысячи американских солдат на Кубе погибли от желтой лихорадки, стало очевидно, что необходимо выяснить пути ее передачи.

Десятилетиями ранее кубинский врач Карлос Финлей предложил радикальную идею: комары были настоящими переносчиками желтой лихорадки. Когда он представил свою теорию на Международной санитарной конференции 1881 года, медицинское сообщество отвергло его утверждение.

Годами позже, когда вспышка болезни на Кубе усилилась, американские военные приняли меры, сформировав для изучения болезни команду ведущих исследователей — Уолтера Рида, Джеймса Кэррола, Джесси В. Лейзира и Аристидеса Аграмонте. Их ранние работы опровергли теорию о том, что желтую лихорадку вызывает бактерия Bacillus icteroides, что заставило их вернуться к противоречивой гипотезе Финлея.

В конце XIX века ученые уже связали комара Anopheles с передачей малярии. Это открытие подтолкнуло исследователей к изучению того, передается ли желтая лихорадка по аналогичной схеме.

Лейзир, вместе с Кэрроллом и одним военным, позволили укусить себя комарам, которые питались инфицированными пациентами. Кэрролл и военнослужащий выжили, а Лейзир умер от болезни 25 сентября 1900 года.

Для подтверждения теории были проведены дальнейшие эксперименты. Добровольцы контактировали с зараженным бельем и биологическими жидкостями инфицированных людей, но никто из них не заболел желтой лихорадкой.

Тем временем остальных поместили в комнаты, наполненные комарами, которые питались больными пациентами, а контрольная группа оставалась отдельно. Почти все люди, контактировавшие с насекомыми, заболели, тогда как те, кто находился в изолированном помещении, остались невредимыми. Доказательства не оставляли места для сомнений.

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После того, как установили роль комара, целенаправленные меры борьбы значительно уменьшили вспышки желтой лихорадки во всем мире. Однако эта медицинская веха достигнута большой ценой — жизнями исследователей-первопроходцев и безымянных волонтеров, чьи жертвы заложили фундамент современной эпидемиологии.

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